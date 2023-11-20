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        Haberler Yaşam Kendini canlı canlı gömdü ve 7 gün boyunca bir tabutta yaşadı

        Kendini canlı canlı gömdü ve 7 gün boyunca bir tabutta yaşadı

        Mr. Beast isimli bir Youtube içerik üreticisi, 7 gün boyunca bir tabutun içerisinde, yerin altında yaşadı. Videoyu başarıyla tamamlayan Jimmy, video sırasında epeyce zorlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 12:21 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:21
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        Bir Youtube içerik üreticisi olan Mr. Beast isimli Jimmy Donaldson, son videosuyla sosyal medyanın gündeminde çünkü çılgın bir girişime imza attı ve 7 gün boyunca toprağın altında bir tabutta yaşadı yani bir nevi canlı canlı gömüldü.

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        Metrelerce açılan çukura cam bir tabutla giren Jimmy, yedi günlük yiyeceğini depoladı ve tuvalet ihtiyacını şişeler ile giderdi. Arkadaşları güvenliğinden emin olmak için 7/24 başında bekledi.

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        İlk üç gün yemek yemek, kameralarla konuşmak ve egzersiz yapmak ile geçirse de üçüncü günden sonra işler zorlaşmaya başladı. Özellikle yağmurun yağmasıyla tabut üzerindeki toprağın ağırlaşması arkadaşlarını endişelendirdi.

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        Dördüncü günden sonra Jimmy psikolojik olarak zorlanmaya başladı; ağladı ve 'ruhunun ızdırap içinde olduğunu' söyledi.

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        Jimmy, beşinci gün arkadaşlarına cevap bile vermeyecek kadar kötü bir ruh haline girdi. 'Dibe vurmak üzere olduğunu' söyleyen Jimmy'nin tuvalet ihtiyacını giderdiği seçenekleri de azalmaya başladı. Tabutu kaplayan kötü koku, başka bir sorundu.

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        Yedinci güne gelindiğinde Jimmy, 'gün ışığını göreceği için fazlasıyla heyecanlı hissettiğini' belirtti. Tabut açıldığında Jimmy, hızlıca bir doktor kontrolünden geçti; gayet sağlıklıydı. Mr. Beast, kanalında 200 milyon aboneye ulaşması sebebiyle arkadaşlarının verdiği sürpriz partiyle videoyu tamamladı.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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