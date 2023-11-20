Haberler Yaşam Kendini canlı canlı gömdü ve 7 gün boyunca bir tabutta yaşadı

Kendini canlı canlı gömdü ve 7 gün boyunca bir tabutta yaşadı Mr. Beast isimli bir Youtube içerik üreticisi, 7 gün boyunca bir tabutun içerisinde, yerin altında yaşadı. Videoyu başarıyla tamamlayan Jimmy, video sırasında epeyce zorlandı. Habertürk Giriş: 20.11.2023 - 12:21 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:21 facebook

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Bir Youtube içerik üreticisi olan Mr. Beast isimli Jimmy Donaldson, son videosuyla sosyal medyanın gündeminde çünkü çılgın bir girişime imza attı ve 7 gün boyunca toprağın altında bir tabutta yaşadı yani bir nevi canlı canlı gömüldü.

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Metrelerce açılan çukura cam bir tabutla giren Jimmy, yedi günlük yiyeceğini depoladı ve tuvalet ihtiyacını şişeler ile giderdi. Arkadaşları güvenliğinden emin olmak için 7/24 başında bekledi.