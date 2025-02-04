İçinde bulunduğumuz hayatın çok hızlı ve yoğun bir şekilde akıp gitmesi, stresi de beraberinde getiriyor. Kendimizi rahatlatmak ve stresten uzaklaşabilmek için etkili yöntemler kullanmaya özen göstermeliyiz.

STRES TANIMI VE VÜCUTTA OLUŞTURDUĞU REAKSİYON

Stres, içerdeki ve dışardaki çeşitli uyaranlara karşı vücudumuzun verdiği otomatik tepkidir. Yani stres, üzerimizde hissettiğimiz baskı ve gerginlik durumudur. Aynı zamanda uyum sağlanması veya tepki verilmesi gerekli olan herhangi bir durumda vücudumuzun gösterdiği doğal bir reaksiyondur. Tehlikeli olarak görülen bu durum gerçek bir olay olabileceği gibi zihninizin tehlikeli olarak algıladığı bir durum da olabilir. Stres tepkisi, kendinizi korumak adına ortaya çıkar fakat yoğunluğu çok fazla arttığında yaşam kalitenizi bozabilir.

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STRESİN NEDENLERİ NELERDİR?

Gündelik hayat içerisinde aile, okul ve iş ortamında yaşadığımız pek çok olay stres kaynağı haline gelebilir. Bedensel, duygusal ve düşünce düzeyinde meydana gelebilen stres, sadece olumsuz olaylar karşısında ortaya çıkmaz. İş veya şehir değişikliği, sınav öncesi ders çalışma gibi uyum gerektiren herhangi durumda da gözlenebilir. Bu tür etkenler tehdit edici olduğunda bünyemiz kendini korumaya çalışır. Kendini savunmaya geçer. Kişi böyle durumlarda farkında olmadan ya savaşmayı ya da kaçmayı tercih eder.

STRES BELİRTİLERİ NELERDİR?

1. ZİHİNSEL BELİRTİLER

- Olumsuzluklar üzerine odaklanmak

- Çevreye olan ilginin azalması

- Sosyal hayatın zayıflaması

- Karar vermekte zorlanma

- Zihin karışıklığı

- Konsantrasyon eksikliği

- Dikkat azalması

- Unutkanlık

- Matematiksel işlemlerde hataların artması

- Eskiye göre duyarsızlığın artması

- Gelecekle ilgili olumsuz düşünceler

- Aklımızın sürekli bir şeylerle meşgul olması

2. FİZİKSEL BELİRTİLER

- Nefes darlığı

- Ellerde titreme görülmesi

- Uyku düzeninde bozukluk

- Baş ağrısı

- Sese karşı duyarlılığın artması

- Çarpıntı

- Mide ağrısı

- Bitkinlik hissi

- Aşırı terleme (ellerde ya da bütün vücutta)

- Tuvalete gitme sıklığının artması

- Ağız ve boğazda kuruluk hissi