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Haberler Gündem 3. Sayfa Kendisine "kokuyorsun" diyen arkadaşını vurdu!
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Bayrampaşa'da "kokuyorsun" diyen arkadaşını silahla yaraladı

İstanbul'da gerçekleşen bir silahlı saldırı ile ilgili dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı. Bayrampaşa'da 1'i çocuk iki kişiyi yaralayan zanlı ifadesinde, yaraladığı arkadaşının olaydan önce kendisine "Şu haline bak üstün başın kokuyor" dediğini ve saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiğini iddia etti

Kendisine
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DHA

İstanbul Bayrampaşa'da biri çocuk 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı.

DHA'nın haberine göre polis, 45 güvenlik kamerasında yaklaşık 600 dakika görüntü inceleyerek saldırganı tespit etti.

Şüpheli, emniyette verdiği ifadesinde, arkadaşının olaydan 1,5 ay önce kendisine 'Şu haline bak üstün başın kokuyor' dediği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde 24 Haziran Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda saldırgan, işe giden tesisatçı Hüseyin K. ile o sırada sokakta olan 15 yaşındaki M.E.B. silahla yaraladıktan sonra kaçmıştı. İhbar üzerine harekete geçen Bayrampaşa Asayiş Büro ekipleri, olayın yaşandığı Yıldırım Mahallesi'nde, şüphelinin geliş ve kaçış güzergahında ki 45 kamerayı incelemeye aldı. Yaklaşık 600 dakika görüntü inceleyen Asayiş Büro ekipleri, şüphelinin Osman Y. olduğunu tespit etti. Osman Y.'nin Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekiplerin yaptığı operasyonda kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi.

ŞÜPHELİ İFADESİNDE KENDİSİNE HAKARET EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Şüpheli Osman Y. verdiği ifadede, Hüseyin K. ile aynı mahallede oturdukları için arkadaş olduklarını Hüseyin'in yaklaşık 1.5 ay önce kendisini Adapark çevresinde bulunan yeşillik alanda gördüğünü ve orada 'şu haline bak üstün başın kokuyor' dediğini ve küfür ettiğini öne sürdü. Yaklaşık 1.5 ay sonra Yıldırım Mahallesi Millet Caddesi üzerinde Hüseyin K.'yı yürürken görünce aklına o sözlerin geldiğini belirten Osman Y. uyuşturucunun etkisiyle de saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Saldırgan işlemleri için Bayrampaşa Asayiş Bürodan, Cevatpaşa Şehit Burak Bülbül Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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