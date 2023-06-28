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DHA

İstanbul Bayrampaşa'da biri çocuk 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı. DHA'nın haberine göre polis, 45 güvenlik kamerasında yaklaşık 600 dakika görüntü inceleyerek saldırganı tespit etti. Şüpheli, emniyette verdiği ifadesinde, arkadaşının olaydan 1,5 ay önce kendisine 'Şu haline bak üstün başın kokuyor' dediği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde 24 Haziran Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda saldırgan, işe giden tesisatçı Hüseyin K. ile o sırada sokakta olan 15 yaşındaki M.E.B. silahla yaraladıktan sonra kaçmıştı. İhbar üzerine harekete geçen Bayrampaşa Asayiş Büro ekipleri, olayın yaşandığı Yıldırım Mahallesi'nde, şüphelinin geliş ve kaçış güzergahında ki 45 kamerayı incelemeye aldı. Yaklaşık 600 dakika görüntü inceleyen Asayiş Büro ekipleri, şüphelinin Osman Y. olduğunu tespit etti. Osman Y.'nin Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekiplerin yaptığı operasyonda kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi.