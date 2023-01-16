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Haberler Gündem İstanbul Esenyurt'ta kendisini takip eden kişilere kurşun yağdırdı! -Öne çıkan haberler
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Esenyurt’ta yaşandı! Kendisini takip eden kişilere kurşun yağdırdı

İstanbul Esenyurt'ta dehşet anları yaşandı. İlçede bir zanlı, kendisini takip eden ve bir sokakta saldırıda bulunan 2 kişiye kurşun yağdırdı. Olayda saldırganlardan biri hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta kendisini takip eden kişilere kurşun yağdırdı! -Öne çıkan haberler
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İHA

Esenyurt’ta bir genç, kendisini takip eden ve bir sokakta saldırıda bulunan 2 kişiyi silahla vurdu.

İHA'nın haberine göre yaralılardan biri hayatını kaybederken, diğeri yaralı hastaneye kaldırıldı. Zanlı ise gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Emre Y. (25) ve Resul T. isimli kişiler, ismi öğrenilemeyen bir kişiyi takip etmeye başladı.

Takip eden kişiler ise daha sonra gence saldırdı. Zanlı ise saldırıya yanında bulunan silah ile karşılık vererek Emre Y. ve Resul T.'yi vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Ancak Emre Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtulan Resul T.’nin ise durumun ağır yaralı olduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaralayan zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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