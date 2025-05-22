Çocuklarda keneye karşı "vücut kontrolü" uyarısı!

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Pediatrik Enfeksiyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Gökçe Gayretli Aydın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin (KKKA), Bunyaviridae ailesine bağlı nairovirüs grubundan bir virüsün oluşturduğu bir hastalık olduğunu belirtti.

KKKA hastalığının genellikle hayvanlardan insanlara bulaştığını belirten Aydın, "Bahar aylarında bağ ve bahçeye çıktıktan sonra vücudumuza tutunan keneler, bu hastalığı bulaştırabilir. Bölgemizde Artvin, Bayburt ve Tokat civarından hastalarımız oluyor. Bu bölgelerde endemik ve bu bölgelerdeki kenelerin bulaşı sonucu hastalık ortaya çıkabiliyor" diye konuştu.

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BULGULAR 10 GÜN İÇERİSİNDE BAŞLIYOR

Aydın, hastalığın kene bulaştıktan sonraki ilk 10 gün içerisinde bulgularını vermeye başladığına işaret ederek, "Hastalarımızda ateş, kas ağrısı, kas romatizması, döküntü, bulantı, kusma, iştahsızlık, halsizlik olabiliyor. Daha ciddi vakalarda ise kanama ile de gelebiliyorlar. Asıl ölümden sorumlu olan da genelde bu kanamanın varlığı oluyor" ifadesini kullandı.

Bu mevsimlerde bahçelere, yeşil alanlara ve yaylalara giderken dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle böyle alanlara gittiğimizde vücudumuzu tamamen örtecek kıyafetler giyinmeliyiz ve kenenin derimize yapışmasını engellemeliyiz. Bunun için pantolonları çorapların içine sokabiliriz. Kolları uzun kıyafetler tercih edebiliriz ve keneyi görmek için de açık renkli kıyafetler giymek özellikle önem arz ediyor. Piknikten, bağ ve bahçeden döndükten sonra da özellikle kulak arkası, ense, saç ile örtülü alanlarda kene gözden kaçabiliyor. Tüm vücudu kontrol ederek, özellikle bu alanlara dikkatlice bakmak, keneyi aramak gerekiyor."