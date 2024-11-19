KentFest'in son oyunu '10 Adımda Unutmak'

Etimesgut Belediye Başkanı ve Etimesgut Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu’nun teklifiyle, Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran’ın eş sanat yönetmenliğinde hayata geçirilen Uluslararası Kent TiyatroFestivali-Etimesgut (KentFest) bu yıl ilk kez düzenlendi. Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından gelen hikâye anlatıcılarının gösterilerine, yaratıcı atölye çalışmalarına, ilham verici söyleşilere, konserlere ve seyirci sohbetlerine ev sahipliği yapan festival, gösteri sanatlarının tüm dallarını kucaklayan programıyla katılımcılara uluslararası bir şenlik sundu. Ankara’da gerçekleşen TUSAŞ saldırısı sebebiyle ertelenen etkinliklerini yeniden sanatseverlerle buluşturan festivalin bu yılki programı, 23 Kasım 2024 Cumartesi akşamı 20.00’de CKM Kent Tiyatrosu’nda sahnelenecek “10 Adımda Unutmak” oyunuyla sona erecek.

REKLAM Şahika Tekand’ın hem kaleme aldığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu “10 Adımda Unutmak” modern toplumda birçok insanın yaşadığı zıtlıkları, bütünselliği ve umudu kaybetme hikâyesini anlatıyor. Butrajik durumu ışık, ses, dekor gibi temel sahne elemanları ile oyuncu arasında gerçekleşen zorlu bir mücadele aracılığıyla ifade eden oyunda Cem Bender, Nedim Zakuto, Özgür Özkurt, Enes Demirkapı, Altay İcimsoy ve Bahattin Genç birlikte rol alıyor.