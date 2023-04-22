Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvuru detayları netleşti!

Yarısı Bizden Kampanyası başvuru tarihleri, şartları, kredi tutarı ve faiz oranları gündemdeki yerini aldı. 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında konutların iki yıl içerisinde teslim edileceğini açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hak sahiplerine 10 bin 500 lira taşınma ve 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacağını da duyurdu. İşte 2023 Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası nedir?

    Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları ve tarihleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasının ardından gündeme geldi. Proje kapsamında konutların en geç 2 yıl içinde teslim edileceğini açıklayan Bakan Kurum, Yarısı Bizden Kampanyası başvuru tarihleri, şartları, kredi tutarı ve faiz oranlarını açıkladı. Kampanya kapsamında yüzde 10'u peşin, kalanı 10 yıl vadeli olarak borç ödenebilecek. İşte 2023 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası başvuru tarihleri, şartları ve faiz oranları hakkında merak edilen detaylar...
  • Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası nedir?

    YARISI BİZDEN KAMPANYASI HAYATA GEÇİRİLDİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kentsel dönüşümde maliyetin yarısının devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kampanyanın detaylarını açıkladı.
  • Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası nedir?

    KAMPANYA İSTANBUL İLE BAŞLIYOR!

    Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyasının, İstanbul'dan başlatacaklayacağını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

    "Tüm bu dönüşümleri TOKİ güvencesi ve kalitesiyle gerçekleştirerek herhangi bir istismara veya tereddüte yer bırakmayacağız. Evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere de yine 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlıyoruz. Vatandaşımız bilecek ki riskli binasını sağlam şekilde yeniden yapmak istiyorsa devleti hibesiyle, kredisiyle yanındadır.

    Kampanyayı, İstanbul'dan başlatıyoruz. Amacımız bu şekilde İstanbul'da dönüşüm ihtiyacı olan 1 buçuk milyon konuttan durumu acil olan 300 binini, 200 bini yerinde 100 bini rezerv alanlarda olacak şekilde 1 yılda tamamlamaktır. Takip eden yıllarda da aynı dönüşüm rakamını yakalayarak İstanbul'da 5 yıl içinde depreme dayanıksız bina bırakmamakta kararlıyız.

     

    Çarşamba günü başvuruları başlayacak kampanyanın detaylarını bakanlığımız ilan edecek. Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasının ülkemize, İstanbul'umuza, hayırlı olmasını diliyorum"
  • Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası nedir?

    YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasında başvuruların 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacağını açıkladı.

    Sürecin devamında bakanlık ekiplerinin binalarda ön inceleme yapacağını dile getiren Bakan Kurum şunları kaydetti;

     

    ''Bakanlığımızın ekipleri ön incelemeye gidecekler. Bu bina riskli mi, öncelikli mi diye ön rapor tutacaklar. Bina dönüşüme uygun mu diye bakılacak. Bu başvuru çerçevesinde biz bakanlığımızın ekipleri ön incelemeye gidecekler, bir rapor tutacaklar. Bin konutluk yerinde dönüşüme başlatıyoruz bugün. Rezervde 100 bin konutluk rezervin 2041 konutun temelini attık. 4 bin konutu da teslim ettik bugün. 10,5 milyar liralık 6500 konutluk bir kentsel dönüşüm inşası ve teslimi yapılmıştır bugün.''
  • Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası nedir?

    "2 YIL İÇİNDE TESLİM EDİLECEK"

    'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası detaylarını açıklayan Bakan Murat Kurum, konutların en geç 2 yıl içerisinde teslim edileceğini duyurdu.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı  Murat  Kurum, "Sadece bugün 10,5 milyar liralık 6 bin 500 konutun inşası ve teslimi yapılmıştır. Bina dönüşüme uygunsa 3'te 2 çoğunluk dönüşme girmek istiyorsa rezerv alanda ya da yerinde yapılacak. Önce yerindekine odaklanacağız.

    Dönüşüme girmesi gereken konut sayısı 200 bini aşarsa kura çekeceğiz. Yerindeki değeri 10 lira, rezerv alandaki değer 20 lira ise yerindeki değerini düşeceğiz. Kalan tutarın da yarısını biz karşılayacağız. İsterse TÜFE ve memur maaş katsayısına göre isterse kalan tutarı 0, 79 vade farkıyla 10 yıla kadar sabit kredi kullanıp borcunu ödeyecek.

    2+1 dairelerimizin 1,5 milyon liralık maliyetinin yarısını biz karşılayacağız. Vatandaşımız 75 bin TL peşin ödeyip kalan tutarı başlangıç tutarı 5 bin 625 liradan 10 yıl vadede ödeyebilecek. 3+1 konutlarımızın maliyeti 1 milyon 800 bin TL. Yine yarısını devletimiz karşılıyor." ifadelerini kullandı.
  • Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası nedir?

    "10 BİN 500 TL TAŞINMA YARDIMI YAPACAĞIZ"

    Kira ve taşınma yardımı imkanlarının da sunulacağının altını çizen Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

    Yine 10 yıl vadede 6 bin 750 TL ile bu dönüşüme tabi olacak. En geç 2 yıl içerisinde teslim edeceğiz. 1 yıl bitenler de olacak. 2 yıl içerisinde bitenler de olacak. 10 bin 500 TL taşınma yardımı yapacağız. 5 bin 250 TL de kira yardımımı yapacağız. Eğer bir artış söz konusu olursa biz de desteklerimiz artırırız.
  • Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası nedir?

    KENTSEL DÖNÜŞÜM YARISI BİZDEN KAMPANYASI PEŞİNAT TUTARI VE VADE SAYISI AÇIKLANDI!

    100 m² 2+1 daire için 750 bin TL devletten, kalan tutara yüzde 10 peşinat ve 5 bin 625 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade uygulanacak.
  • Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası nedir?

    10 YIL VADE UYGULANACAK

    Kampanya kapsamında 120 m² 3+1 daire için ise 900 bin TL devletten, kalan tutara yüzde 10 peşinat ve 6 bin 750 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade uygulanacak.
  • Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası nedir?

    DETAYLAR 5 ADIMDA SIRALANDI

    Bakanlık 'Yarısı Bizden' kampanyasının diğer detaylarını ise 5 adımda sıraladı. İşte Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları ve tarihleri...
  • Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası nedir?

    ADIM 1; Mülk sahibi 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

    ADIM 2; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.
  • Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası nedir?

    ADIM 3; Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

    ADIM 4; Ruhsat alma süreci başlayacak.

     

    ADIM 5; Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10.500 TL taşınma ve aylık 5.250 TL kira yardımı yapılacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.