        Kepçe uçuruma yuvarlandı: Operatörü öldü | Son dakika haberleri

        Yaylada uçurumdan yuvarlanan kepçenin operatörü yaşamını yitirdi

        Hatay'da yaylada yol açtığı esnada uçurumdan yuvarlanan kepçenin operatörü öldü.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 21:13 Güncelleme: 05.10.2025 - 21:13
        Kaza, Dörtyol ilçesi Çökek Yaylası mevkiinde yaşandı. Bölgede yol açan kepçe, toprağın kaymasıyla uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, operatörü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

        28 yaşındaki operatör Yusuf Yalman, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi’nde sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yalman, hayatını kaybetti.

        Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

