Kepçeyle define arayan 3 kişi yakalandı

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Balıkesir’de jandarma ekipleri Bigadiç Alan kırsal mahallesinde kepçe ile define arayan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri kepçe ile define arayan şüpheliler K.B., H.C. ve İ.D.A.’yı gözaltına aldı. Adli makamların talimatıyla olayda kullanılan 1 adet iş makinası muhafaza altına alınırken şüpheliler K.B., H.C. ve İ.D.A. hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.