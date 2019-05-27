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Kepçeyle define avına suçüstü

DHA

Konya'nın Derbent ilçesinde 2'inci derece sit alanında kepçe ile define arayan 7 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kepçe ve kepçeyi getirdikleri TIR'a el koyulurken, şüphelilerin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

define avcıları

Konya'nın Derbent ilçesinde 2'nci derece sit alanında kepçe ile define arayan 7 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Derbent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saat 00.30 sıralarında ilçeye bağlı Aylıdere Yaylası'nda bulunan 2'inci derece sit alanı olan bölgede kepçe ile kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, iki metre derinliğinde çukur kazarak define aradıkları tespit edilen M.A.E., Y.Ş., E. K., Ü.C., O.K., V.Ö. ve K.D.'yi suçüstü gözaltına aldı. Kepçe ve kepçeyi getirdikleri TIR'a el koyulurken, şüphelilerin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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