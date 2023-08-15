Haberler Yaşam Kepek derdine zencefille son verin! Göz kamaştıran saçlara sahip olmak çok kolay

Kepek derdine zencefille son verin! Göz kamaştıran saçlara sahip olmak çok kolay Kepek, zararsız bir saç derisi durumu gibi görünebilir. Ancak hızla bir hayal kırıklığı ve stres kaynağına dönüşebilir. Ne de olsa saçınızda ve omuzlarınızda bir sürü beyaz pulla dolaşmanın eğlenceli bir yanı yok. Üstelik siyah saçlı ve siyah ya da koyu renkli giysiler giyen insanlar için durum daha da kötü. Habertürk Giriş: 15.08.2023 - 16:57 Güncelleme: 15.08.2023 - 16:57 facebook

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Yakın zamana kadar, araştırmacılar kepeğin bir mantar türü olan Malassezia'nın aşırı büyümesinden kaynaklandığına inanıyorlardı. Bu teori hala geçerli, ancak bilim adamları bakterilerin de rol oynadığını söylüyor. Unilever'de araştırmacı olan Sally Grimshaw, "Özellikle bir türün, Staphylococcus capitis'in kepekten etkilenen kafa derisinde 100 kat daha fazla olduğunu keşfettik. Ne bakteriler ne de mantarlar tek başına sorumlu değil. Her ikisinin de işin içinde olduğuna inanıyoruz" diye açıklıyor.

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Kepeği tedavi etmenin püf noktası, özel şampuanlar ve saç derisi bakımları kullanmaktır, ancak bu yaklaşım herkes için geçerli değildir. Unilever'den başka bir bilim insanı olan Dr. Barry Murphy, "Nedenini bilmeden bir sorunu gerçekten çözemezsiniz" dedi. Bir çözüm, zencefil veya antibakteriyel ve antifungal etkileri olan diğer doğal ilaçları denemektir. Sonuçlar sizi şaşırtabilir; kepeği tedavi etmek için zencefil kullanımı ise oldukça etkili bir yöntem.