Öfke kontrolü mümkün mü? Öfkenizi dizginlemek için 10 ipucu

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OLASI ÇÖZÜMLERİ BELİRLEYİN

Sizi neyin kızdırdığına odaklanmak yerine, eldeki sorunu çözmeye çalışın. Çocuğunuzun dağınık odası sizi üzüyor mu? Kapıyı kapatın. Partneriniz her akşam yemeğe geç mi kalıyor? Akşamları daha sonra yemek planlayın. Veya haftada birkaç kez kendi başınıza yemek yemeyi kabul edin. Ayrıca, bazı şeylerin kontrolünüz dışında olduğunu anlayın. Neleri değiştirip değiştiremeyeceğiniz konusunda gerçekçi olmaya çalışın. Öfkenin hiçbir şeyi düzeltmeyeceğini ve sadece daha da kötüleştirebileceğini kendinize hatırlatın.