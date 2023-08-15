Öfke kontrolü mümkün mü? Öfkenizi dizginlemek için 10 ipucu
Birçok kişide rastlanmaya başlanan öfke problemi bazen işleri çıkmaza sokabiliyor. Öfke problemimiz olmasa bile kimi zaman kendimizi de bu durumun içinde bulabiliyoruz. Peki öfkeyi kontrol etmek mümkün mü?
Trafikte birisi önünüzü kestiğinde öfkelenir misiniz? Çocuğunuz işbirliği yapmayı reddettiğinde tansiyonunuz fırlıyor mu? Öfke yaygın ve hatta sağlıklı bir duygudur. Ancak bununla olumlu bir şekilde başa çıkmak önemlidir. Kontrolsüz öfke hem sağlığınıza hem de ilişkilerinize zarar verebilir. Mayo Clinic tarafından yapılan bir araştırmaya göre öfkeyi kontrol altına alacak ipuçları bulunuyor. Öfkenizi kontrol altında tutmak zor olabilir. Kontrolde kalmak için mola vermekten "Ben" ifadelerini kullanmaya kadar basit öfke yönetimi ipuçlarını kullanın.
Öfkenizi kontrol altına almaya hazır mısınız? Bu 10 öfke yönetimi ipucunu dikkate alarak başlayın…
KONUŞMADAN ÖNCE DÜŞÜNÜN
Anın hararetinde, sonradan pişman olacağınız bir şey söylemek kolaydır. Bir şey söylemeden önce düşüncelerinizi toplamak için birkaç dakikanızı ayırın. Ayrıca, duruma dahil olan diğer kişilerin de aynısını yapmasına izin verin.
SAKİNLEŞTİĞİNİZDE ENDİŞELERİNİZİ DİLE GETİRİN
Açıkça düşünmeye başlar başlamaz, hayal kırıklığınızı iddialı ama çatışmacı olmayan bir şekilde ifade edin. Başkalarını incitmeden veya onları kontrol etmeye çalışmadan, endişelerinizi ve ihtiyaçlarınızı açık ve doğrudan ifade edin.
BİRAZ EGZERSİZ YAPIN
Fiziksel aktivite, sinirlenmenize neden olabilecek stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Öfkenizin arttığını hissediyorsanız, hızlı bir yürüyüşe çıkın veya koşun. Veya başka eğlenceli fiziksel aktiviteler yaparak biraz zaman geçirin.
BİR MOLA VERİN
Molalar sadece çocuklar için değildir. Günün stresli olma eğiliminde olan saatlerinde kendinize kısa molalar verin. Birkaç dakikalık sessiz zaman, sinirlenmeden veya sinirlenmeden önünüzde olanlarla başa çıkmak için daha hazırlıklı hissetmenize yardımcı olabilir.
OLASI ÇÖZÜMLERİ BELİRLEYİN
Sizi neyin kızdırdığına odaklanmak yerine, eldeki sorunu çözmeye çalışın. Çocuğunuzun dağınık odası sizi üzüyor mu? Kapıyı kapatın. Partneriniz her akşam yemeğe geç mi kalıyor? Akşamları daha sonra yemek planlayın. Veya haftada birkaç kez kendi başınıza yemek yemeyi kabul edin. Ayrıca, bazı şeylerin kontrolünüz dışında olduğunu anlayın. Neleri değiştirip değiştiremeyeceğiniz konusunda gerçekçi olmaya çalışın. Öfkenin hiçbir şeyi düzeltmeyeceğini ve sadece daha da kötüleştirebileceğini kendinize hatırlatın.
'BEN' İFADELERİNE BAĞLI KALIN
Eleştirmek veya suçlamak yalnızca gerilimi artırabilir. Bunun yerine, sorunu tanımlamak için "I" ifadelerini kullanın. Saygılı ve spesifik olun. Örneğin, "Hiç ev işi yapmıyorsun" yerine "Bulaşıklara yardım etmeden masadan kalktığın için üzgünüm" deyin.
KİN TUTMAYIN
Affetmek güçlü bir araçtır. Öfke ve diğer olumsuz duyguların olumlu duyguların önüne geçmesine izin verirseniz, kendinizi kendi acınız veya adaletsizlik duygunuz tarafından yutulmuş bulabilirsiniz. Sizi kızdıran birini affetmek, hem bu durumdan ders çıkarmanıza hem de ilişkinizi güçlendirmenize yardımcı olabilir.
GERGİNLİĞİ AZALTMAK İÇİN MİZAHI KULLANIN
Aydınlatma, gerginliğin dağılmasına yardımcı olabilir. Sizi kızdıran şeylerle ve muhtemelen işlerin nasıl gitmesi gerektiğine dair gerçekçi olmayan beklentilerinizle yüzleşmenize yardımcı olması için mizahı kullanın. Yine de alay etmekten kaçının - duyguları incitebilir ve işleri daha da kötüleştirebilir.
GEVŞEME BECERİLERİNİ UYGULAYIN
Öfkeniz alevlendiğinde gevşeme becerilerinizi devreye sokun. Derin nefes alma egzersizleri yapın, rahatlatıcı bir sahne hayal edin veya "Sakin ol" gibi sakinleştirici bir kelime veya deyimi tekrarlayın. Ayrıca müzik dinleyebilir, bir günlük yazabilir veya birkaç yoga pozu yapabilirsiniz - gevşemeyi teşvik etmek için ne gerekiyorsa yapın.
NE ZAMAN YARDIM İSTEYECEĞİNİZİ BİLİN
Öfkeyi kontrol etmeyi öğrenmek bazen zor olabilir. Öfkeniz kontrolden çıkmış gibi görünüyorsa, pişman olacağınız şeyler yapmanıza neden oluyorsa veya çevrenizdekileri incitiyorsa, öfke sorunlarınız için yardım alın.