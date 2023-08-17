Kadınların 10 yaş daha genç hissetmek için her gün yapması gereken 5 kuvvet egzersizi
Nasıl yaşımızdan daha genç görüneceğimize ve hissedeceğimize dair ipuçları, püf noktaları ve tüyolar için internette araştırma yapmak, çoğumuzun kendimizi yaparken bulduğu bir şey. Fiziksel olarak zamanı geri alma gücünüz olmasa da süper gıdaları ve takviyeleri diyetinize dahil etmek, stresi azaltmak için meditasyon yapmak, cildinizi güneşten korumak, pozitif olmak gibi sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını takip edebilirsiniz. Ek olarak bu hareketleri rutininize ekleyerek gençliğinizi gelecek yıllar için kalıcı hale getirin.
En önemlisi ise gençliğinizi sonuna kadar yaşamak için düzenli fiziksel aktivite yapmak muhteşem sonuçlara ulaşmanıza yardımcı olur. Kadınların 10 yaş daha genç hissetmeleri için en iyi günlük güç egzersizlerinden bazılarını paylaşan Blink Fitness'tan Ronny Garcia, uzun ömür söz konusu olduğunda kuvvet antrenmanının muhteşem bir yöntem olduğunu paylaştı. Özellikle bazı hareketlerin kadınların genç kalmasında oldukça etkili olduğunu ve her gün düzenli olarak yapılması gerektiğini belirtti.
30. doğum gününüzden sonraki her 10 yılda bir, yağsız kasınızın yüzde 3 ila yüzde 5'ini kaybedebilirsiniz. Yaşlandıkça kemiklerinizin boyutu ve yoğunluğu tipik olarak azalır ve bu da sizi daha fazla kırık veya yaralanma riskine sokar.
Garcia, "Kuvvet antrenmanı, kadınların kendilerini daha güçlü, daha enerjik hissetmelerine ve aktif kalarak genel sağlıklarını iyileştirmelerine yardımcı olabilir" diyor ve ekliyor; "Bu antremanlar, artan kas gücü, gelişmiş kemik sağlığı, gelişmiş denge ve duruş ve ayrıca güçlendirilmiş bir his dahil olmak üzere, yaşlandıkça kadınlar için çeşitli faydalar sağlayabilir."
Başlamaya hazırsanız, kadınların 10 yaş daha genç hissetmelerini sağlayacak en iyi günlük güç egzersizlerini okumaya devam edin.
İyi dengelenmiş, protein dolu bir diyet tüketmenin yanı sıra kardiyo ve dinlenme günlerini de rutininize dahil etmenin faydasını göreceğinizi unutmayın. Başlamaya hazırsanız, kadınların 10 yaş daha genç hissetmelerini sağlayacak en iyi günlük güç egzersizlerini rutininiz haline getirin.
Squats
Squats arka bacak kaslarınızı ve kalça kaslarınızı çalıştırır. Egzersize hazırlanmak için ayaklarınızı omuz genişliğinde açın. Kalçalarınızı geriye doğru bastırın ve sanki bir sandalyeye oturacakmış gibi vücudunuzu alçaltmak için dizlerinizi bükün.
Uyluklarınızın yere paralel olmasını hedefleyerek, rahatça yapabildiğiniz kadar aşağı inin. Ayakta durmak için yerden uzağa doğru itin. 12 ila 15 tekrardan oluşan üç set tamamlayın.
Şınav
Şınav omuzlarınızı, göğsünüzü, göbeğinizi ve kol kaslarınızı ateşleyecektir. Başlamak için, ellerinizi omuzlarınızın altında ve bacaklarınızı arkanızda uzatarak yüksek bir tahta alın. Dirsekleriniz 45 derecelik açı oluşturana kadar göğsünüzü yere doğru indirin.
Alçalırken vücudunuzun düz bir çizgide kaldığından emin olun ve kendinizi tekrar yukarı bastırın. Sekiz ila 12 tekrardan oluşan üç set gerçekleştirin.
Dambıl sıraları
Sırada, pazılarınızı, üst sırtınızı ve çekirdeğinizi harekete geçiren dambıl sırası var. Ayaklarınızı kalça genişliğinde açarak ayakta durmaya başlayın ve her elinize birer dambıl alın.
Kalçalarınızı geriye doğru bastırın ve düz bir sırt tutun. Dambılları göğsünüze doğru çekin ve kürek kemiklerinizi birlikte sıkın. Ardından, kollarınız uzayana kadar ağırlıkları geri indirin. 10 ila 12 tekrardan oluşan üç set gerçekleştirin.
Kalça köprüleri
Glute köprüsü, belinizi, kalça kaslarınızı ve arka bacak kaslarınızı hedefler. Başlamak için, bir egzersiz matının üzerine düz bir şekilde uzanın. Dizlerinizi bükün ve ayaklarınızı yere düz bir şekilde yerleştirin.
Kalçalarınızı yukarı kaldırmak ve tavana doğru kaldırmak için topuklarınızı bastırın. Vücudunuz dizlerinizden omuzlarınıza doğru düz bir çizgi oluşturana kadar kaldırın. Kalçanızı indirmeden önce hareketin en üstünde kalça kaslarınızı sıkın. 12 ila 15 tekrardan oluşan üç set gerçekleştirin.
Omuz vuruşlu plank
Son olarak, kadınların kendilerini daha genç hissetmeleri için yapılan bu günlük güç egzersizleri, omuz vuruşlu plank ile tamamlanır. Bu hareket omuzlarınızı, çekirdek kasları ve kol kaslarınızı çalıştırır. Elleriniz omuzlarınızın altında olacak şekilde yüksek bir tahta varsayarak başlayın. Sol omzunuza dokunmak için sağ elinizi yukarı kaldırırken karın kaslarınızı etkinleştirin. Sağ elinizi yere geri koyun. Sağ omzunuza dokunmak için sol elinizi kaldırırken karşı tarafta tekrarlayın. Taraf başına 10 ila 12 tekrardan oluşan üç set gerçekleştirin.