Programda konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "1345 yıl önce olan bu hadisede biz neredeyiz? Millet olarak neredeyiz? Devlet olarak neredeyiz? Hamdolsun Anadolu coğrafyasına baktığımızda Anadolu coğrafyasının her karışında Hasan Hüseyin'i görürsünüz Hüseyin ismini görürsünüz, Ali ismini görürsünüz. Ama Yezid ismini göremezsiniz. Bizim millet olarak duruşumuz net. Her zaman hakkın yanında, doğruların yanında olup, zalimin karşısında olduk. Devlet olarak da duruşumuz net farklılıkları bir zenginlik olarak gördük. Kimi zaman ismimiz Selçuklu oldu. Kimi zaman ismimiz Osmanlı oldu. Kimi zaman ismimiz Türkiye Cumhuriyeti oldu. Ama dünyanın neresinde bir haksızlık varsa, dünyanın neresinde bir zulüm varsa mezhebine bakmadan, ırkına bakmadan, diline, dinine bakmadan her zaman zalimin karşısında olduk. Kimi zaman İspanya'da zulüm altında olan Yahudilere el uzattık. Musevilere el uzattık. Kimi zaman Boşna'da katledilen Müslümanlara el uzattık. Kimi zaman yan komşumuzda bir sıkıntısı olan insanları kucağımızı açtık. Kimi zaman Karabağ'da zulüm altında olan kardeşlerimize el uzattık ama kriterimiz hakkın yanında, hakikatin yanında ve zulmün karşısında olmak. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin" şeklinde konuştu.