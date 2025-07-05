İstanbul, Silivri açıklarındaki depremle sallandı
İstanbul'da, saat 14:24'te hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkezini Marmara Denizi Silivri açıkları, büyüklüğünü ise 3.8 olarak açıkladı. Depremin yerin 8.8 kilometre derinliğinde yaşandığı bilgisi paylaşıldı. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak sitesinde duyurdu.
Giriş: 05.07.2025 - 14:25 Güncelleme: 05.07.2025 - 15:05
İstanbul'da, saat 14:24'te birçok ilçede hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkezini Marmara Denizi Silivri açıkları olarak açıkladı.
Depremin büyüklüğünü ise 3.8 olarak bildirdi. Yaşanan sarsıntının, yerin 8.8 kilometre derinliğinde yaşandığı bilgisi verildi.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak sitesinde duyurdu.
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