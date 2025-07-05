İstanbul, Silivri açıklarındaki depremle sallandı İstanbul'da, saat 14:24'te hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkezini Marmara Denizi Silivri açıkları, büyüklüğünü ise 3.8 olarak açıkladı. Depremin yerin 8.8 kilometre derinliğinde yaşandığı bilgisi paylaşıldı. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak sitesinde duyurdu.

Habertürk Giriş: 05.07.2025 - 14:25 Güncelleme: 05.07.2025 - 15:05 facebook

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