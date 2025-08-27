Kerem attığı gole sevinmedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Benfica, 35. dakikada 1-0 öne geçti.

Benfica'da golü atan isim Kerem Aktürkoğlu oldu. Kerem, bu sezon resmi maçlarda ilk kez ağları havalandırdı.

Fenerbahçe'ye transferi de gündemde olan milli yıldız, Fenerbahçe'ye golünün ardından sevinmedi.

Benfica, ilk yarının bitmesinin ardından Kerem için, "Türk lokumu" şeklinde bir paylaşım yaptı.