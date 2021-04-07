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Kerem Bürsin: O kafelere gidip maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya salaksınız!

Kerem Bürsin'in açıklamaları sosyal medyayı ikiye böldü. Ünlü oyuncu, kafelere gidip maskelerini çıkaran kişilere çok sert tepki gösterdi. Bürsin, "O kafelere gidip maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya salaksınız!" dedi. Bu sözlerinin ardından Bürsin'i eleştirilenler olduğu gibi, oyuncuya destek verenler de çıktı

Kerem Bürsin: O kafelere gidip maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya salaksınız!

Koronavirüs yasaklarının gevşetilmesinin ardından bazı illerdeki kafe ve restoranlar kısıtlamalı olarak açıldı. İşletmelerin ayakta kalması için alınan karar sonrasında ünlü oyuncu Kerem Bürsin, kafelere gidenlere sert bir eleştiride bulundu.

Bürsin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "O kafelere gidip maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya salaksınız! I’m sorry, salaksınız! Ailenizi ve insanları bir düşünün." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ!

Ünlü oyuncunun sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. #haddinibilkerembürsin hashtag'i Twitter'da trend topic oldu. Bazı kullanıcılar Bürsin'i eleştirirken, bazı kişiler de artan vaka sayılarından dolayı Bürsin'e destek verdi.

VAKA SAYISI 50 BİN'E DAYANDI

Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktığını ve 211 kişi hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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