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HaberlerMagazinBay J'den Kerem Bürsin'e olay sözler! - Magazin haberleri
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Bay J'den Kerem Bürsin'e olay sözler!

Kerem Bürsin, katıldığı ödül töreninde sahneden inerken sunucu Bay J’nin "Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti" sözleriyle adeta şoke oldu! Ünlü oyuncu hiçbir şey söylemeden salonu terk etti

Bay J'den Kerem Bürsin'e olay sözler! - Magazin haberleri

Kerem Bürsin, önceki gün Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen ödül törenine katıldı. Törenin sunucusu Bay J'nin, “Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti." sözleri ardından adeta salonda buz kesti. Açıklamalara sinirlenen Bürsin, gazetecilerin sorularını yanıtlamadan salonu terk etti.

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