Bay J'den Kerem Bürsin'e olay sözler!

Kerem Bürsin, önceki gün Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen ödül törenine katıldı. Törenin sunucusu Bay J'nin, “Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti." sözleri ardından adeta salonda buz kesti. Açıklamalara sinirlenen Bürsin, gazetecilerin sorularını yanıtlamadan salonu terk etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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