Keremcem ile Terry Crews yeniden bir arada

Keremcem, eylül ayında İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte ABD'li oyuncu ve komedyen Terry Crews ile bir araya gelip sohbet etmişti.

Terry Crews, İstanbul'a bir etkinlik için gelse de fırsattan istifade ayrıca Yedikule Zindanları'na gidip Boğaz manzaralı bir restoranda yemek yemişti.

Terry Crews, bir ay sonra yeniden İstanbul'a geldi. Keremcem ile Crews yine bir etkinlikte buluştu.

Ünlü oyuncu ve komedyen ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayan Keremcem, paylaşımına "Muhteşem bir gece" ifadelerini not düştü.