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Türkiye’de taze dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarında faaliyet gösteren Kerevitaş, 2021 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Kerevitaş, konsolide cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 59,2 oranında artırarak 4,9 milyar TL’ye yükseltti. Şirketin konsolide brüt kârı 977 milyon TL’ye ulaşırken, FAVÖK de 595 milyon TL oldu. İhracat kapasitesiyle de dünya genelinde çeşitli pazarlarda liderliğini koruyan Kerevitaş, 2021’de ihracatını yüzde 99 gibi rekor oranda artırarak toplam 771 milyon TL’ye yükseltti.

SUPERFRESH BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kerevitaş bünyesindeki SuperFresh markası, dondurulmuş gıda sektöründe büyümesini sürdürdü. 2021 yılında SuperFresh yaklaşık 1,3 milyon yeni haneye girerek 24 milyon kişinin sofrasına ulaşma başarısını gösterdi. Portföyünü Pizza Tost Cheddar Peynirli, Sandviç Ekmeği, İnce Kesim Patatesler, 4 Peynirli Taş Fırın Pizza ve Smiles Patates başta olmak üzere kanala özel ürünlerin de dahil olduğu toplam 17 yenilikçi ürünle zenginleştiren SuperFresh, etkili iletişim çalışmalarıyla da Türkiye’de ve dünyada erişim alanını genişletti.

MARGARİNDE BÜYÜK ÜRETİCİ

Margarin sektöründe Türkiye’de ve farklı ülkelerde liderliğini koruyan Besler, bu alanda Bizim Yağ, Teremyağ ve Luna gibi öncü markalarıyla pazara yön vermeye devam ediyor. Pazarın en çok tüketilen, en çok haneye giren ve en sadık tüketiciye sahip markası Ülker Bizim Yağ, yüzde 36 ciro payıyla paket margarin pazarındaki açık ara liderliğini koruyor. Kâse margarin pazarında ise Ülker Teremyağ yüzde 48 ciro payıyla liderliğini sürdürüyor.

İHRACATA KATKI BÜYÜK

Güçlü portföyü, yaygın dağıtım ağı ve etnik pazarlara verdiği özel önemle ihracatını sürekli güçlendiren Kerevitaş, Türkiye ihracatına katkısını 2021’de yüzde 99 gibi rekor oranda artışla toplam 771 milyon TL’ye ulaştırdı. Kerevitaş margarin kategorisinde altı kıtada 50’yi aşkın ülkeye yaptığı ihracatın yanı sıra bu yıl portföyüne sekiz yeni ülke daha ekleyerek ihracattaki konumunu ve bölgesel liderliğini güçlendirdi. Özellikle tüketici margarini kategorisinde 30 yılı aşkın süredir bulunduğu Irak, Suriye ve Gürcistan pazarlarında “Ona” markasıyla; ev dışı tüketim sektöründe ise pastacılık kategorisinde Arnavutluk’ta, catering kategorisinde Irak, Romanya ve Kazakistan’da liderliğini koruyor.

'ÜLKEMİZİ TEMSİL EDİYORUZ'

Kerevitaş CEO’su Şükrü Çin, 2021 finansal sonuçları hakkında şunları ifade etti: “Kerevitaş olarak 2021 yılında da önemli başarılara imza attık. Dünya genelinde çeşitli ekonomik zorlukların, tedarik zincirinde aksamaların ve hızla değişen konjonktürlerin yaşandığı bir yıl olan 2021’de gelişmiş üretim ve dağıtım altyapımız, esnek iş yapma biçimlerimiz ve risklere karşı daima hazırlıklı olmaya odaklı stratejimiz doğrultusunda büyümemizi sürdürdük. Kerevitaş’ın en güçlü yanlarından biri olan ihracatta da büyümeye devam ediyor, uluslararası pazarlardaki satış-pazarlama organizasyonumuzu istikrarlı bir biçimde geliştiriyoruz. Yenilikçi ürünlerimiz, yaygın satış ve dağıtım ağımız, kaliteli ürünlerimizle ülkemizin ismini tüm dünyada en iyi şekilde temsil etmeye odaklanıyoruz.”