Kerimcan Durmaz'dan 'Peşimde'

'Her kadın böyle dokunuşları hak ediyor'

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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, ilk single'ı 'Peşimde'yi müzikseverlerle buluşturdu. 'Peşimde'nin sözlerini Ömer Çelik ile yazan Durmaz, aranjesini ise Serdar Özşengül ile tamamladı.

Klip için Los Angeles'a giden Kerimcan Durmaz, Beverly Hills'teki bir malikanede kamera karşısına geçti. 9 saatte tamamlanan çekimlerde Durmaz'a 70 kişilik bir ekip eşlik ettiği öğrenildi.

Uzun süredir bu şarkı için heyecanlı olduğunu dile getiren Kerimcan Durmaz, yayınlanan şarkısını Instagram ve Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sevenleriyle paylaştı.

Kerimcan Durmaz, şarkının yayınlandığını duyurmasının ardından Twitter'da kısa sürede TT (Trend Topic) olarak, çok konuşulanlar arasına girdi.