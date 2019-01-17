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Kerimcan Durmaz'ın bu açıklaması 2. Sayfa'nın Instagram sayfasından da yayınlandı.

Paylaşımın altına bir takipçi Kerimcan Durmaz hakkında, "Neden annesi hastasa olmasa bir insanın dış görünüşüyle alay etme hakkını kendinde bulabilecek misin? Millet senin tercihlerinle alay ediyor mu? Edince senin hoşuna gidiyor mu? Empati şart..." yorumunu yaptı.

Kerimcan da kendisi hakkında gelen yoruma şöyle yanıt verdi.



Vallah millet benim anama bacıma sövüyor, ağzına geleni söylüyor. Bu kadar eleştiriye ve kötü yoruma maruz kalıyorum. Sesim çıkıyor mu? Asla... Herkes dönüp bir gözündeki çöpe baksın. Kimse sütten çıkmış akkaşık değil. Burada böyle ahlak dersi veriyorsunuz ya ona deliriyorum. Yapılan kötü yorumlar bir kulağımdan giriyor diğerinden çıkıyor artık. Ben bununla yaşamaya alıştım. O yüzden söylediğiniz hiçbir şey beni üzmüyor. Aksine tatmin oluyorum.