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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kesik baş cinayetinde 6 şüpheli gözaltında! - Öne çıkan haberler
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Kesik baş cinayetinde 6 şüpheli gözaltında!

İstanbul'da Sazlıdere Barajı mevkiinde sazlık alanda, yaklaşık 3 ay önce başı kesilmiş olarak bulunan cansız bedenin Türkmenistan uyruklu Nobar Gafarova'ya ait olduğu belirlendi. Polis cinayetle ilgili biri kasap 6 kişiyi gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi

Son dakika: Kesik baş cinayetinde 6 şüpheli gözaltında! - Öne çıkan haberler
Kesik baş cinayetinde 6 şüpheli gözaltında!
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DHA

İstanbul Başakşehir, Kayaşehir Mahallesi, Şamlar mevkii baraj yolu üzerinde 9 Temmuz 2022 tarihinde kesilmiş bir kadın başı gören vatandaşlar polise ihbarda bulunmuşlardı.

TANINMASIN DİYE YÜZÜNE ZARAR VERDİLER

DHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen polis ekipleri, 20 metre ötede çalılar arasında saklanmış vücudunu da bulmuşlardı. Kadının yüzüne bıçakla kesikler atılarak tanınmasının önlenmeye çalışıldığı tespit edilmişti.

PARMAK İZİNDEN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis kadının kimliğini tespit etmek için harekete geçti. Yapılan parmak izi incelemesinde kadının 2014 yılında fuhuş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Nobar Gafarova (51) olduğu belirlendi. Polis yaptığı çalışmalarda Nobar Gafarova'nın çevresindeki kişileri inceleme altına aldı.

BİRİ KASAP 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından cinayetle ilgili Türkmenistan uyruklu Muratcan R. (55), kardeşi Begburad R. (33) , Babajan R. (30), Metin A., Mehmet K. ve Remzi G. gözaltına alındı.

BİR ŞÜPHELİ CİNAYETTEN HAPİS YATMIŞ

Şüphelilerden Muratcan R.'nin Türkmenistan'da cinayet suçlamasıyla bir süre cezaevinde yattığı öğrenildi. Kurban pazarında kasap olarak çalışan Muratcan R.'nin Nobar Gafarova öldürülmeden önce oldukça sık görüştüğü belirlendi.

Poliste verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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