Yapımını MinT Prodüksiyon’un gerçekleştirdiği, yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği, senaryosunu Birol Güven - Murat Aras - Eray Yasin Işık’ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Uğur Yağcıoğlu otururken; oyuncu kadrosunda Ege Aydan, Burcu Kara, Açelya Akkoyun, Murat Kılıç, Deniz Celiloğlu, İrfan Kangı, Yeliz Kuvancı, Demet Gül, Arda Esen, Melisa Doğu, Gülin İyigün, Sadri Alışık, Özge Akdeniz, Erkan Baylav, Rabia Toprak, Caner Nalbantoğlu, Yılmaz Gökgöz, Eda Akalın, Eray Yasin Işık, Ersin Arıcı, Seymen Aydın, Zeynep Anacan, Sebahat Adalar ve Kevork Türker gibi güçlü isimler yer alıyor.

"ÇOK SICAK BİR HİKAYE İÇİN SETE ÇIKTIK!"

"Yine bir ekmeği bölüşseydik, keşke hiç büyümeseydik!" mottosuyla yola çıkan dizinin oyuncularından Ege Aydan, “Heyecanlarımız sımsıcak! Özenli çalışmamız senelere yayıldı” sözleriyle heyecanını dile getirirken, Burcu Kara ise “Çok sıcak bir hikaye için sete çıktık bir süre önce. Bir heyecan, bir coşku ile birinci bölümü bitirdik bile. Hem de gözyaşlarıyla!” dedi. Dizinin bir diğer oyuncusu Açelya Akkoyun da “Çocukluğumuzdan bugüne kadar yaşadığımız her şey; sevgi, saygı, hoşgörü, anılar, küçük ama büyük mutluluklar… Keşke hiç büyümeseydik dediğimiz günlere çoluk çocuk, büyük hep beraber dönüyoruz!” diyerek yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

"BİR GECEDE BÜYÜDÜĞÜNÜ ANLARSIN, AMA ŞİMDİ BABAN YOKTUR!"

İnsan sevdiklerini kaybedince ertelediği zamanlar değerli olur. Ama şimdi çok geçtir. Küçükken birbirlerini nedensiz seven kardeşler, büyüdükçe küçük nedenlerle birbirlerine nasıl düşerler? Hulusi (Ege Aydan) hayatının son günlerini kendi evinde yalnız ve tek başına geçirmiştir. Hulusi yaşarken yapamadığını öldükten sonra başarabilecek midir? Miras olarak bıraktığı bu eski ev bir mülk gibi paylaşılacak mı yoksa bu aileyi tekrar bir arada mı tutacaktır?

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