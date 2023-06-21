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Haberler Gündem Eğitim Tarih Keşmir Sorunu Nedir, Çözüldü mü? Keşmir Sorunu Hangi Devletler Arasında ve Neden Ortaya Çıktı?
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Keşmir Sorunu nedir, çözüldü mü? Keşmir Sorunu hangi devletler arasında ve neden ortaya çıktı?

Hindistan ve Pakistan’ın bağımsızlığını kazandığı günden itibaren başlayan Keşmir Sorunu; bölgenin zengin yer altı kaynaklarına sahip olması ve verimli toprak yapısıyla her iki ülkenin de hâkim olmak istediği bir bölge olarak dikkat çekmektedir. Temeli dini ve etnik farklılıklara da dayanan Keşmir Sorunu her iki ülkenin de aktif dış politikasını belirlemektedir. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Keşmir Sorunu Nedir, Çözüldü mü? Keşmir Sorunu Hangi Devletler Arasında ve Neden Ortaya Çıktı?
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İkinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere’nin bölgeden çekilmesi neticesinde ortaya çıkan Keşmir Sorunu, günümüzde de zaman zaman iki ülkeyi karşı karşıya getirmektedir. Peki, Keşmir Sorunu neden ortaya çıktı? Keşmir Sorunu çözüldü mü? İşte, tüm detaylar…

Keşmir Sorunu Nedir?

Keşmir Sorunu; İngiltere’nin bölgeden çekilmesinin ardından 1947 senesinde bağımsız birer devlet olarak tarih sahnesine çıkan Hindistan ve Pakistan arasındaki en önemli meselelerden bir tanesidir. Pakistan, Keşmir nüfusunun yaklaşık %90’ının Müslüman olması sebebiyle bölgenin kendi idaresine verilmesini isterken, Hindistan ise bu bölgenin tarihi Hint devletinin önemli bir merkezi olduğunu öne sürmekte ve bu bölgenin Hindistan’a ait olduğunu iddia etmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında Keşmir Sorunu hangi devletler arasında ortaya çıktı sorusunun cevabı Hindistan ve Pakistan olacaktır.

Keşmir Sorunu Ne Zaman Başladı?

Keşmir Sorununun ortaya çıktığı tarih, İngiltere’nin bu coğrafyadan çekildiği ve Hindistan ile Pakistan’ın bağımsızlıklarını ilan ettikleri 1947 senesidir. 1947 senesinde bu coğrafyada bu iki devletin kurulmasıyla bölgede yer alan yüzlerce prenslikten, bu iki devletten birine katılmaları istenmiş ve bu durumda Hindistan ile Pakistan arasında büyük bir çekişmeye neden olmuştur. 1947 senesinde ortaya çıkan Keşmir Sorunu da bu çekişmenin bir sonucu olarak karşımızda durmaktadır.

Keşmir Sorunu Neden Ortaya Çıktı?

Keşmir Sorunu nedenleri arasında görülen olay, Keşmir nüfusunun %90’ının Müslüman olması ve Pakistan’a bağlanmak istemesine rağmen, Hint asıllı Keşmir Mihrace’si olan Hari Singh’in, Hindistan ile anlaşarak bölgeyi Hindistan idaresi altına sokmasıdır.

1947 senesinde gerçekleşen bu ilhak neticesinde Pakistan harekete geçmiş ve tarihi kaynaklara 1. Keşmir Savaşı olarak geçen ve 1947 ile 1948 yılları arasında yaşanan çatışma gerçekleşmiştir. Pakistan’ın Keşmir üzerine olan ilerleyişi, Hindistan’ın bu bölgeye askeri birliklerini daha önce sevk etmesi sebebiyle durmak zorunda kalmış, Keşmir üzerinde geçici bir sınır oluşmuş ve Keşmir defakto olarak ikiye bölünmüştür.

Yaşanan bu olaylar neticesinde BM, bölgede bir halk oylaması yapılmasını ve sorunun bu yolla çözülmesini önermiş ancak Hindistan, bölge nüfusunun Pakistan’a bağlanmak istediğini bildiği için bu yola başvurmamıştır. İki ülke 1965 senesinde 2. Keşmir Savaşı’nda bir kez daha karşı karşıya gelmişler, iki taraf da bir üstünlük sağlayamamış ve savaş 1965 yılında imzalanan Taşkent Deklarasyonu ile sona ermiştir.

1971 yılında ise Keşmir Sorunu farklı bir boyuta evrilmiş ve Pakistan bir iç savaş ile karşı karşıya kalmıştır. Yaşanan çatışmaların neticesinde Müslüman Bengallerin yoğunlukta olduğu Doğu Pakistan, Pakistan’dan ayrılmış ve Bangladeş adında yeni bir bağımsız devlet kurulmuştur.

Keşmir Sorunu Çözüldü Mü?

1947 senesinde Hindistan ile Pakistan’ın bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesine çıkmasıyla başlayan Keşmir Sorunu hala daha çözülememiş ve günümüzde de devam etmektedir. Her iki ülkeyi de büyük askeri harcamalar yapmaya ve nükleer güç olmaya iten Keşmir Sorunu, Hindistan ile Pakistan arasında sorun olmayı sürdürmektedir. En son 1999’da Kargil Savaşı ile yeniden sıcak savaşa dönen bu sorun, günümüzde de birtakım çatışmalara sebep olmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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