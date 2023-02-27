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Haberler Sağlık Keten Tohumu Doğru Kullanımı: Keten Tohumu Nedir, Faydaları Neler ve Nasıl Kullanılır?
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Keten tohumu doğru kullanımı: Keten tohumu nedir, faydaları neler ve nasıl kullanılır?

Keten tohumu, besin değeri nedeni ile sağlıklı yaşama özen göstermekte olan kişilerin tüketmekte olduğu besinlerden bir tanesidir. Lif ve omega 3 içeriği ile ön plana çıkmaktadır. Yüzyıllardır kullanılmakta olan keten tohumu son 10 yıldır popüler bir hale gelmiştir. Faydaları ile ön plana çıkmakta olan bu besin hakkında merak edilmekte olan pek çok farklı soru bulunmaktadır.

Keten Tohumu Doğru Kullanımı: Keten Tohumu Nedir, Faydaları Neler ve Nasıl Kullanılır?
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Keten Tohumu Nedir?

Keten tohumu, linum usitatissium olarak da bilinmekte olan keten bitkisinden elde edilen bir tohumdur. Anavatanının mısır olduğu bilinmektedir. Fakat farklı iklim şartlarına kolay bir şekilde uyum sağlayabilmektedir. Bundan dolayı da günümüzde Türkiye’de de yetiştirilmektedir.

Çok uzun senelerdir tekstil alanında kullanılmakta olduğu bilinmektedir. İlk kez Kuzey Amerika’da tohum amacı ile yetiştirilmeye başlanmıştır. Günümüzde ise daha çok tahıl olarak kullanılmaktadır. Keten tohumu ile zengin besin değerlerine sahip olan ekmek ve atıştırmalıklar üretilmektedir. Ayrıca tohumun ezilmesi ile birlikte elde edilmekte olan keten yağı kozmetik sektöründe de sıkça kullanılmaktadır. Genel olarak sağladığı faydalar ile de bilinmekte olan bu besin maddesinin her ne kadar sağlıklı olsa da yine de dikkatli ve doğru bir şekilde tüketilmesi gerekmektedir. Faydaları veya zararları kişiden kişiye değişim gösterebilmektedir.

Keten Tohumu Nasıl Kullanılır?

Keten tohumu hakkında merak edilmekte olan pek çok konu bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi ise keten tohumu nasıl kullanılır sorudur. Herhangi bir işlem uygulanmadan çiğneyerek tüketilebilmekte olduğu bir besindir. Ancak çekilmiş olarak satın alınmış ise bayatlamadan tüketilmesi gerekmektedir. Fakat tek başına tüketilmekte zorluk yaşanmakta ise farklı şekillerde de tüketilebilmektedir.

Keten tohumunu tane olarak tüketmek sindirimini zorlaştırabilmekte ve şişkinlik yapabilmektedir. Aynı zamanda tamamen emilemediğinde faydalarından daha az yararlanılabilmektedir. Bundan dolayı da öğüterek tüketmeye özen gösterilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra çay tarifi de bulunmaktadır. İsteyen kişiler çay biçiminde tüketebilmektedir.

Yoğurt ile karıştırılarak tüketilebilmektedir. Bir diğer kullanım biçiminde ise sıcak suyun içerisine eklemekte ve bununla birlikte tüketimi gerçekleştirilmektedir. Salataların içerisine de atılmakta olduğu bilinmektedir.

Keten Tohumu Doğru Kullanımı

İsteyen herkes için farklı şekillerde kullanımı mevcuttur. Her birey kendine uygun olarak doğru miktarlarda tüketmelidir. Böylelikle faydalarını ortaya çıkarabilmektedir. Ancak her bireyin bünyesi farklıdır ve bundan dolayı da kişinin kendine uygun olacak miktarda tüketmesi, aşırıya kaçmaması gerekmektedir. Her ne kadar sağlıklı bir besin olursa olsun her şeyin fazla tüketimi zararlı sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir.

Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

Keten Tohumu Faydaları Neler?

Sağlığa faydaları ile bilinmekte olan keten tohumunun faydaları genel olarak şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • Antioksidan deposudur.
  • Kolesterolün düşürülmesine yardımcı olmaktadır.
  • Sindirim sistemini desteklemektedir.
  • Kanser riskinin azaltılmasına yardımcı olmaktadır.
  • Kan şekerini dengelemektedir.
  • Cilt sağlığına iyi gelmektedir.
  • Tok tutmaktadır.
  • Kabızlığa iyi gelmektedir.
  • Tansiyon dengesinin ayarlanmasında faydalı olabilmektedir.
  • Genel olarak faydaları bu şekilde sırlanabilmekte olan keten tohumunun doğru miktarda ve doğru bir şekilde tüketilmesi oldukça önemli bir noktadır. Bu nedenler bireylerin aşırı ve kontrolsüz bir şekilde tüketimi kesinlikle yanlıştır. Ayrıca her ne kadar faydalı bir besin olsa da bazı bireylerin bünyesi için faydalı olmayabilmekte veya yanlış tüketim nedeni ile sorun oluşturabilmektedir. Bundan dolayı mutlaka doktora danışılması gerekmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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