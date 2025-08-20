Habertürk
        Haberler Dünyadan Kevin Costner'dan film setinde cinsel saldırı iddiasına yanıt: Asılsız ve itibarımı zedelemeye yönelik - magazin haberleri

        Kevin Costner'dan film setinde cinsel saldırı iddiasına yanıt

        Kevin Costner, başrol oyuncusu ve yönetmeni olduğu 'Horizon' filminde çalışan bir dublörün cinsel saldırı davasıyla karşı karşıya. Dublör Devyn LaBella'nın senaryoda olmayan tecavüz sahnesi iddiasına Costner'ın yanıtı sert oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 11:31 Güncelleme: 20.08.2025 - 11:52
        Kevin Costner'dan sert savunma
        Kevin Costner, rol aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği filmin setinde bir dublörün cinsel saldırı iddialarıyla karşı karşıya kaldı. 70 yaşındaki oyuncu ve film yapımcısı Costner, California Yüksek Mahkemesi'ne sunduğu yeni bir iptal davasında, dublör Devyn LaBella'nın 'Horizon' filminde senaryosuz bir tecavüz sahnesi olduğu iddiasının apaçık bir yalan olduğunu savundu.

        Devyn LaBella, ilk olarak mayıs ayında Costner ve film serisinin yapımcıları hakkında şikâyette bulunmuştu. Haziran ayında ise LaBella'nın avukatları, planlanmamış bir seks sahnesine hiçbir zaman "Hazırlanma veya katılma rızasının alınmadığı" iddiasını ortaya koyarak, dublörün bundan dolayı yaşadığı "şok, utanç ve aşağılanmayı" ayrıntılı olarak açıklayan bir şikâyet dilekçesi sundu.

        Devyn LaBella

        "HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

        Kevin Costner ise iddialara karşı yaptığı yeni açıklamasında" "Devyn'in bana yönelik iddiaları kesinlikle asılsızdır ve yapımımızda çalışan bir kadının, benim veya yapım ekibimdeki herhangi bir üyenin, ekibimizden birinin rahatsız hissetmesine neden olacağını, hatta kendisinin uydurduğu 'kabusu' yaşayacağını iddia etmesi beni derinden hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

        "Devyn'in iddialarının, yanlış ifadeler ve sansasyonel bir dil kullanarak itibarımı zedelemek için tasarlandığına inanıyorum" diyen kevin Costner; "Bu iddialar o kadar asılsız ki, amacın bu sansasyonel dili kullanarak beni ve 'Horizon' serisini utandırmak ve ona zarar vermek olduğunu varsayabilirim" ifadesini kullandı.

        kevin Costner, tecavüz ve saldırı kelimelerini içeren iddialara yanıt vermenin tam bir kabus olduğunu belirterek, "Gerçek, önemlidir. Bu nedenle, bu davanın yüksek maliyetine (hem maddi hem de kişisel) rağmen, kendimi ve ekibimi asılsız iddialara karşı savunmak için her zaman sesimi yükselteceğim" dedi.

        MAHKEMEYE SET FOTOĞRAFLARINI SUNDU

        'Horizon' adlı Western filminin sahnesinde çalışan Kevin Costner'ın diğer ekip arkadaşları da mahkemeden Devyn LaBella'nın davasının reddedilmesini talep eden beyanlar sundu. Costner, mahkemeye, dublör LaBella'nın film setinde çekilmiş onlarca fotoğrafını sundu. Söz konusu fotoğrafların, iki şiddet içeren tecavüz sahnesinin bir ön hazırlığı ve habercisi olduğunu ve 12 tanık içerdiğini söyledi.

        "ÇEKİMLERDE GÜLÜYORDU"

        Yönetmen Kevin Costner ayrıca, Devyn LaBella'nın söz konusu sahne sırasında gülüp eğlendiğini, o gece dublör koordinatörüyle akşam yemeği yediğini, sette birkaç gün daha çalıştığını ve ardından dublör koordinatörüne teşekkür etmek için onu yemeğe çıkardığını iddia etti. LaBella'nın gönderdiği iddia edilen kısa mesajlarda çekim deneyimi için "harika" ifadesini kullandığını da ekledi.

        Venedik Film Festivali'ndeki galasının ve birinci bölümün Haziran 2024'te vizyona girmesinin ardından, 'Horizon: An American Saga - Bölüm 2'nin henüz bir vizyon tarihi belli değil. Kevin Costner, filmin üçüncü ve dördüncü bölümlerin de yapım aşamasında olduğunu belirtti.

        #Kevin Costner
        #cinsel saldırı
        #horizon filmi
        #dublör
