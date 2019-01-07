Kevin Spacey bugün 'cinsel taciz' suçlamasıyla mahkemeye çıkıyor

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Ünlü aktör bugün (TSİ 19.00) 2016 yılında 18 yaşında bir gence cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak Massachusetts'de mahkeme önüne çıkıyor.
Aslında Spacey duruşmadan vareste tutulmayı yani avukatları tarafından temsil edilmeyi talep etmişti fakat yargıç bu talebi reddetti ve Spacey'nin duruşmaya bizzat katılmasını istedi.
Oyuncu hakkındaki dava, Hollywood'u sarsan ve aktör Bill Cosby ve yapımcı Harvey Weinstein gibi bir çok ünlü ismin hüküm giymesini sağlayan #MeToo (#SenDeAnlat) kampanyası sırasında yapılan şikayetten 13 ay sonra açıldı.
Hakkında onlarca cinsel taciz suçlaması yapılan Spacey böyle bir suçlamayla ilk kez mahkemeye çıkmış olacak.
Spacey, mahkeme tarafından suçlu bulunursa, 2016'da Nantucket'teki bir restoranda o sırada 18 yaşında olan William Little'ı, defalarca elle taciz etmekten 5 yıla kadar hapse mahkum edilebilir.
Davacı genç o yaz restoranda komi olarak çalışıyordu. Mesaisi bittikten sonra hayranı olduğu Spacey'i görebilmek için bar kısmında oyalanmıştı.
Aktöre kendisini tanıtıp 23 yaşında olduğunu söyledikten sonra (Massachusetts'de 21 yaşın altındakilere içki satılmıyor) önce bira sonra Spacey'nin ısrarıyla viski içtiğini söylüyor.
Şikayetçi Little, Spacey'nin daha sonra kendisini ve bazı başka arkadaşlarını kaldığı yere davet ettiğini, ama aktörün kendisini baştan çıkarma çabasında olduğundan kuşkulanarak bunu reddettiğini, ama yine de onunla bir fotoğraf çektirme umuduyla barda oturmayı sürdürdüğünü anlatıyor.
İşte iddiaya göre Spacey Little'ı o sırada tacize başlıyor.
İki Oscar sahibi ünlü aktör mahkemeye sunduğu yazılı başvuruda "suçsuz" olduğunu söyleyeceğini belirtiyor.
2017 yılında hakkındaki cinsel taciz iddiaları ardından kamusal alandan "silinen" Spacey Aralık ayında, artık çıkarılmış olduğu televizyon dizisi House of Cards'daki düzenbaz ve pervasız politikacı karakteri Frank Underwood'un ağzından taciz iddialarıyla ilgili bir video yapıp yayınlamıştı.
Spacey şov dünyasından silinen Frank Underwood karakterinin kaderyle kendi başına gelenleri özdeşleştirdiği videoda "En kötü şeye bile kanıt olmadan inanmazsınız, değil mi? Somut gerçekler olmadan yargıya varmazsınız, değil mi? Yoksa öyle mi yaptınız? Yoo, siz yapmamışsınızdır. Bunu yapmayacak kadar zekisiniz" diyor.
"Tabi bazıları herşeye inandı ve nefeslerini tutmuş herşeyi itiraf etmemi bekliyorlar. Fakat siz ve ben işlerin bu kadar basit olmadığını biliyoruz, ne siyasette ne de hayatta" diye sürdürüyor.
Kuşağının en yetenekli aktörlerinden biri olarak görülen Spacey'in meslek hayatı, hakında ABD ve İngiltere'de onlarca erkek tarafından yapılan cinsel taciz iddiaları ile bitmiş gibi görünüyor.
Nantucket'te bugün görülmeye başlanacak dava dışında Los Angeles ve Londra'da yürütülen iki adli soruşturma daha var.
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