Keykubadiye Sarayı'nda hamam bölümü ortaya çıkarıldı

Tonozlu yapı çevresinde özellikle çok önemli verilerle karşılaştık. Özellikle mimari anlamda verilerle karşılaştık. Daha önceki senelerde divanhanenin ve su sisteminin ortaya çıkmasıyla ilgili değerlendirmeler yapmıştık.

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Bu sene onlara ilaveten hamam olarak düşündüğümüz mekanın tamamen açılmasıyla gerçekten burada çok güzel bir saray hamamının olduğunu gördük. Hamamın belli bölümlerinin okunabilirlik anlamında sağlam kalabilmiş olması bizim için önemli" ifadelerini kullandı.