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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Kezban isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

KEZBAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kezban ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Kezban adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Kezban isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

KEZBAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Kezban ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Kâhya kadın, bir daireyi idare eden kadın. Gerçek peri, gerçek güzel, özü peri gibi.

KEZBAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Kezban ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Kezban adını koymak caizdir.

KEZBAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Kezban ismini kullanan 46.461 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Kezban ismini kullanan 8.115 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Kezban ismini kullanan 7.648 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Kezban ismini kullanan 1.495 kişi bulunmaktadır.

KEZBAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Kezban ismine sahip olan kişiler özgürlüğüne düşkündür. Herhangi bir şekilde özgürlüğünün kısıtlandığını anladığı an ciddi tepki gösterir. Zeki, analitik, hızlı düşünme yeteneği sayesinde, neredeyse yaptığı her işte başarılı olur. Sonuç almak istediğinde, karşısındaki kişiye nasıl yaklaşacağını çok iyi bildiği için satış gibi konularda oldukça başarılı olur. Değişimden, yeni yerler, yeni insanlar tanımaktan hoşlanır. Değişimden hoşlanması bazen işini zorlaştırabilir çünkü yenilik arzusu bir işi uzun süre devam ettirmesine engel olur ve bazen de büyük resmi kaçırmasına yol açar.

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