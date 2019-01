KGM'den yapılan açıklamada, karlı ve buzlu yolları kullanan vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Karla mücadelenin tüm ülkelerde aynı yöntem ve tekniklerle yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, yollara trafik hacmi ve öncelik sıralamasına göre müdahale edildiği, öncelikle trafik akışının sağlanmaya çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, yolu genişletme ve tamamen temizleme çalışmalarının, trafik akışı sağlandıktan sonra yapıldığına işaret edilerek, yağış anında veya hemen sonrasında yolların tamamen siyah olmasının beklenmemesi gerektiği vurgulandı.

Dünyanın hiçbir yerinde kış şartlarında yolların tamamen siyah olmasına yönelik karla mücadele çalışması yapılmadığı, yolun buzlu ve kaygan olmasının hava koşullarından kaynaklanan doğal bir olay olduğu ifade edildi.

Ülke genelinde 67 bin kilometrede hizmet veren KGM gibi hizmet alanı çok geniş kuruluşların ani hava değişimlerinden kaynaklanan buzlanmaya, aynı anda ve her kesimde müdahale edebilmesinin her zaman mümkün olmadığına işaret edilerek, yolda kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi durumunda, trafik güvenliği, kazaların önlenmesi, can ve mal güvenliği açısından yolların geçici süreyle trafiğe kapatıldığı bildirildi.

"KAPATILAN YOLA KESİNLİKLE GİRİLMEMELİ"



Kara yolu ekiplerinin bütün çabalarına rağmen şiddetli tipi, yolda kalan araçlar gibi nedenlerle kara yolunun trafiğe açılmasının gecikebileceği belirtilerek, "Kar ve tipinin yoğun olduğu koşullarda, yol kullanıcıları ve kara yolu ekiplerinin can güvenliği açısından seyahatte ısrarcı olunmamalı ve kapatılan yola kesinlikle girilmemelidir." ifadesi kullanıldı.

Yol sathına atılan tuzun, sıcaklık eksi 9 santigrat derecenin altına düştüğünde kar ve buzla mücadele açısından yetersiz kaldığı vurgulanarak, daha düşük sıcaklıklarda fazla tuz kullanımının da yola zarardan başka bir etkisinin bulunmadığı belirtildi.

Kış koşullarında yapılan seyahatlerde, yol güzergahında bölgesel olarak hava ve yol koşullarının hızlı değişkenlik gösterebileceği düşünülerek tedbirli davranılması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yolda kalan araçların çekilmesi, Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunmadığı gibi karla mücadele araçlarında araç çekme donanımı da bulunmamaktadır. Ayrıca, bu araçlar çekme işini yapacak güç ve donanıma sahip değildir. Bu nedenle araçların çekilmesi için ısrarcı olunmamalıdır."

SÜRÜCÜLERİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Kış şartlarına uygun olmayan araçlarla yola çıkılmaması gerektiğine işaret edilen açıklamada, araçlara kış lastiği takılması ve emniyet kemerinin ihmal edilmemesi istendi.

Açıklamada, kışın seyahate çıkmadan önce güzergahtaki yol ve hava durumuyla ilgili bilgi alınması gerektiği belirtilerek, "Araçta mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurulmalıdır. Olumsuz durumlar düşünülerek araçların yakıtları dolu tutulmalı, yedek gıda ve kış koşullarına uygun kıyafetler bulundurulmalıdır. Aşırı yağış alan bölgelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.

Karla mücadele araçlarının, tipi nedeniyle kapanan veya kayarak yolu kapatan araçlara ulaşabilmeleri için sürücülerin özellikle sol şeridi boş bırakmaları gerektiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kar ve buzla mücadele araçları görüldüğü zaman fazla yaklaşılmamalı ve sollama yapılmamalıdır. Çünkü önünüzdeki yolda kar temizlenmemiş olabilir ve yola serpilmekte olan tuz veya agrega aracınıza zarar verebilir. Özellikle rampalarda tır olarak tabir edilen ağır vasıtaların kayarak yolu kapatmalarına sıkça rastlanmaktadır. Bu durumu 'Kara yollarında karla değil, tırla mücadele ediyoruz.' diye özetlemekteyiz."

Açıklamada, sürücülerin, kış koşullarında araçlarının hızını ve yükünü, görüş, yol ve hava durumuna göre ayarlaması, araç takip mesafesini artırması, trafik işaret ve işaretçilerine uyması, şerit ihlali yapmaması, buzlanma olan kesimlerde çok daha tedbirli ve dikkatli olması, hava, yol, araç ve psikolojik durumları dikkate alarak, yorgun ve uykusuz yola çıkmaması gerektiği belirtildi.