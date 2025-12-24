Kıdem tazminatı tabanı belli oldu! 2026 Asgari ücret zammı sonrası yeni kıdem tazminatı ne kadar oldu, kaç TL?
2026 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, net asgari ücretin 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt asgari ücret tutarının ise 33 bin 30 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Bilindiği üzere birçok kalem asgari ücrete bağlı olarak zamlanıyor. Bu kalemlerden biri de kıdem tazminatı. Yüzde 27 zam sonrası 2026 yılında geçerli olacak kıdem tazminatı tabanı belli oldu. Peki, asgari ücret zammı sonrası 2026 kıdem tazminatı ne kadar oldu, kaç TL, nasıl hesaplanır? İşte yeni zamlı kıdem tazminatı hesaplama...
Asgari ücrette zam pazarlığı sona erdi. Brüt ve net asgari ücret tutarları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Buna göre, 2026 yılında geçerli olacak net asgari ücret 28 bin 75 lira, brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira oldu. Asgari ücret zammının etkilediği kalemlerden biri olan kıdem tazminatı tabanı da artış yaşadı. Peki asgari ücret zammı sonrası 2026 kıdem tazminatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni tutar…
2026 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU
Asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapıldı.
Böylece 2026 yılında geçerli olacak net asgari ücret 28 bin 75 lira oldu. Brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretle ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücret 28 bin 75 lira, brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla asgari ücreti geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artırmış oluyoruz. Asgari ücrette 2002 yılına göre nominal olarak 171 kat, reel olarak ise yüzde 251'lik artış sağlamış bulunuyoruz. Ayrıca, geçtiğimiz yıl 1.000 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 1.270 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz."
BİRÇOK KALEMİ ETKİLİYOR
Asgari ücrete yapılan zam işçilerin yanı sıra milyonlarca vatandaşı da etkiliyor.
Askerlik, doğum borçlanmaları, kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği, isteğe bağlı sigorta, genel sağlık sigortası primi gibi birçok kalem asgari ücrete bağlı olarak zamlanacak.
KIDEM TAZMİNATI TABANI YÜKSELDİ
Asgari ücret zammı ile birlikte yeni kıdem tazminatı tabanı belli oldu. 2026 Kıdem tazminatı tabanı yüzde 27 oranında artış yaşayacak.
2026 KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?
25 bin 808 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı, 2026 yılında yüzde 27 zamla 32 bin 779 TL’ye yükselecek.
Asgari ücretle çalışanların yeni kıdem tazminatından yararlanabilmesi için ocak ayında çalışıp 1 Şubat’ta yeni asgari ücret üzerinden ücretlerini almaları gerekiyor.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Kıdem tazminatı tavanı, 2026 Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zam ile belli olacak.
KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA
Kıdem tazminatı işveren tarafından işçinin, o işyerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdemin karşılığı olarak ödenen bir tazminat türüdür.
Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.
Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır