2026 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapıldı.

Böylece 2026 yılında geçerli olacak net asgari ücret 28 bin 75 lira oldu. Brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretle ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücret 28 bin 75 lira, brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla asgari ücreti geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artırmış oluyoruz. Asgari ücrette 2002 yılına göre nominal olarak 171 kat, reel olarak ise yüzde 251'lik artış sağlamış bulunuyoruz. Ayrıca, geçtiğimiz yıl 1.000 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 1.270 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz."