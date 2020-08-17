Kil maskesi çeşitleri farklı renklerde ve farklı içeriklerde olmaktadır.
Kil Maskesi Çeşitleri
- Yeşil Kil Maskesi; bu maske türü özellikle sivilce ve akne oluşumu fazla olan ciltlerde kullanılmaktadır. Kısa sürede ciltteki problemleri ortadan kaldırarak, cildin pürüzsüz görünmesini sağlamaktadır. Haftada 1 kere uygulanabilmektedir. Uyguladığınız zaman kesinlikle mimik hareketleri yapmamalısınız. Kırışıklık oluşumuna sebep olabilmektedir.
- Beyaz Kil Maskesi; en fazla kullanılan ve her cilt tipine uygun türüdür. Ciltte meydana gelen sivilce ve akne oluşumlarının giderilmesi için tercih edilmektedir.
- Mavi Kil Maskesi; güneşten ve pigment eksikliğinden dolayı meydana gelen renk bozukluklarının giderilmesi için kullanılmaktadır. Cildin oksijen almasını sağlayarak cilt hücrelerinin sağlıklı olmasına yardımcı olur.
- Sarı Kil Maskesi; ciltte ele gelen fakat gözle görülemeyen alt tabakalar için etkili bir kildir. Her cilt tipi uygulayabilmektedir.
- Pembe Kil Maskesi; hassas ve kolaylıkla tahriş olan kızaran ciltler için oldukça uygundur. Cilde uygulandığında güçlendirerek, kızarıklığın azalmasına fayda sağlamaktadır.
- Kırmızı Kil Maskesi; kuru ciltler için uygun olan bir kil maskesidir. Cildin pullanmasını ve kurumadan dolayı meydana gelen kaşıntıların oluşmasını önlemektedir.
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