Kil Maskesi Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Uygulanır? Erkek ve Kadın İçin Kil Maskesi Faydaları Nelerdir?

Kil Maskesi Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Uygulanır? Erkek ve Kadın İçin Kil Maskesi Faydaları Nelerdir?

Kil maskesi nedir, ne işe yarar ve nasıl uygulanır? Erkek ve kadın için kil maskesi faydaları nelerdir? Cilt sağlığı özellikle kadınlar için ehemmiyet içeren konulardan biridir. Temiz ve ışıltılı bir cilt için pek çok marka adeta yarış halinde. Ancak doğal yöntemlerle de bu görünüme kavuşabilir ve cildinizdeki nem dengesini sağlayabilirsiniz. Kil maskesi nedir, ne işe yarar ve nasıl uygulanır? Erkek ve kadın için kil maskesi faydaları nelerdir? İşte, detaylar.

Bu noktada karşımıza kil maskesi çıkıyor. Kil maskesi kilin cilde uygulanmasıyla elde edilen bir cilt bakımı yöntemidir. Kil, içerdiği mineraller sayesinde cilt sağlığına faydalı olan bir maddedir. Kil maskesi; cilt temizliği, sivilce tedavisi, cilt tonunu dengeleme ve cildin nem dengesini koruma gibi faydaları nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Kil maskesi nedir, nasıl yapılır? Kil maskesinin faydaları ve zararları nelerdir? Kil maskesi yüzü yakması normal mi? Kil maskesinin saça faydaları nelerdir? Kil maskesinin ömrü ne kadar? Kil maskesi cilde faydası nedir? İşte, merak edilen detaylar.

REKLAM

Kil Maskesi Nedir?

Kil, volkanik küllerden var olan çamur bir maddedir. Cildin ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri içinde barındırır; gözenekleri küçülterek yaşlanma karşıtı bir etki elde edilmesini sağlar.

Genellikle kil maskeleri su veya diğer sıvılarla karıştırılarak cilde uygulanır. Kuru kilin sıvıyla karıştırılması, maskeyi daha kolay sürülebilir bir hale getirmektedir. Öncelikli olarak maske yüze uygulanır ve kuruması için bir müddet beklenir. Maske ciltte kurudukça gözeneklerin içine nüfuz eder ve ciltteki fazla yağı emer; ciltteki ölü deri hücrelerini de arındırır. Böylelikle cilt daha pürüzsüz ve taze bir görünüme kavuşur. Farklı cilt tiplerine göre farklı kil türleri tercih edilmektedir. Beyaz kil, hassas ciltler için; yeşil kil ise yağlı ciltler için etkili olabilir. Bu sebeple kil maskesi kullanmadan önce cilt tipinize uygun olanını seçmek önemlidir. Kil maskelerinin düzenli kullanımını cilt görünümünü ve sağlığını iyileştirir ancak alerjik bir reaksiyon oluşmaması için bir cilt uzmanına danışmak önemlidir.

REKLAM

Kil Maskesi Nasıl Yapılır?

Kil maskesi ciltteki yağları emer, gözenekleri temizler ve cildi canlandırır. İçerdiği çeşitli mineral ve besinler cildin temizlenmesinde ve iyileşmesinde etkendir. Kil maskesinin uygulaması aşamalı adımlardan geçer. Aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:

Cilt tipini belirleme: Cilt tipleri hassas, normal, yağlı kuru ya da karma olarak farklılık göstermektedir. Kil maskeleri de farklı cilt tiplerine uygun olarak formüle edilir

Cildinizi hazırlayın: Öncelikli olarak yüzünüzü kir ve makyajdan arındırın. Yüzünüzü ılık suyla ve hafif bir temizleyiciyle yıkayarak yumuşak bir havlu yardımıyla kurulayın.

Kil maskenizi hazırlayın: Kil maskesi genel olarak toz halindedir. Talimatlara uygun olarak maskenizi doğru oranda su ya da farklı sıvılarla (elma sirkesi, yoğurt, gül suyu) karıştırın. Pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar karıştırma işlemini devam ettirin.

Maskeyi uygulama: Hazırladığınız kil maskesini parmak uçları yardımıyla yüzünüze eşit bir şekilde yedirin. Göz çevresi ve dudağa değmemesine dikkat edin. Öncelikle ince bir tabaka halinde uygulayın. İsteğe göre tabakayı kalınlaştırabilirsiniz.

Bekleme süresi: Kil maskesini yüzünüzde 10 ila 15 dakika kadar bekletin. Maskenin tamamen kurumasını bekleyebilirsiniz ancak kuruyup çatlamadığından emin olun.

Yüzünüzü yıkayın: Maskenizin cildinizde kurumasını engellemek için maskenizin kurumasına izin vermeden önce cildinizi ılık su ile yıkayın. Ilık su yardımıyla nazikçe maskeyi temizleyin. Son olarak yüzünüzü soğuk suyla durulayarak gözeneklerinizin sıkılaşmasını sağlayın.

Nemlendirin: Kil maskesi, cildinizdeki fazla yağı emdiğinden dolayı nemlendirici kullanmak doğru bir adım olacaktır. Nemlendirici bir kremle hafif bir masaj yaparak cildinizi nemlendirin.

REKLAM

Kil Maskesinin Faydaları

Yağı dengeler.

Parlaklık Kazandırır

Gözenekleri Sıkılaştırır

Ölü Derilerden Kurtarır

Cilt Rengini Eşitler

Saçların Sağlıklı Uzamasını Sağlar

Sarkmaları Önler

Cildi Yatıştırır

Yaşlanma Belirtilerini Geciktirir

Cildi Besler

Kil Maskesinin Zararları

Hassas cilt tiplerinde kızarıklık, yanma ve kabarma gibi yan etkilere neden olabilir.

Çok nadir olacak şekilde sivilce oluşumuna sebep olabilir.

Ciltte tahrişe sebebiyet verebilir. (Uygulama ve bekleme süresi sebebiyle)

Sık kullanımda cildi kurutur; bu sebeple belli aralıklarla uygulanmalıdır.

Kil Maskesi Yüzü Yakması Normal Mi?

REKLAM

Kil maskesini uyguladıktan sonra cildinizde yanma hissi duymanız oldukça normaldir. Bu hissi nemlendirici kremler veya bitkisel yağlar yardımıyla giderebilirsiniz. Ayrıca maskeyi uzun süre cildinizde bekletmek de yanma hissine sebebiyet verebilir.

Kil Maskesinin Saça Faydaları

Tıkanmış gözenekleri açtığından dolayı saç diplerinin beslenmesini ve saçın hava alarak saç sorunlarının ortadan kalkmasını sağlar.

İçeriğinde yer alan mineraller sayesinde saç diplerini besler ve saçın daha hızlı uzamasına yardımcı olur.

Saç dökülmesinin önüne geçer ve saçları güçlendirir.

Saçları gürleştirerek hacim kazanmasını sağlar.

Saçtaki yağ dengesini süzene sokar; saçları nemlendirir.

Saçları kirden arındırır. Çevresel kirliliğin saça zarar vermesini engeller.

Kil Maskesinin Ömrü Ne Kadar?

Kil doğal bir yapıda bulunur. İçeriğinde kimyasal olmaması sebebiyle kullanım süresinden bahsedemeyiz çünkü bozulma göstermez ancak içerisinde kimyasal bulunan kil maskelerinin kullanım süresi yaklaşık olarak 6 ay kadardır.

Kil Maskesi Cilde Faydası

Cilde parlaklık verir.

Daha mat bir cilt görünümü sağlar.

Cildin yatışmasını sağlar.

Gözenekleri arındırır.

Siyah nokta ve sivilceleri azaltır.

Detoks etkisi yaratarak cildi arındırır.

Cildi beyazlatır, tonunu eşitler.

Ölü derilerin giderilmesini sağlar.

ÖNERİLEN VİDEO