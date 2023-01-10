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Haberler Emlak Kiler Holding, İstanbul Sapphire’i satın aldı
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Kiler, İstanbul Sapphire’i geri aldı

Kiler Holding, daha önce şirketin banka borçları nedeniyle Halkbank'a geçen, İstanbul Sapphire alışveriş merkezi ve seyir terasının tamamını 905 milyon TL'ye almak için anlaşmaya vardığını duyurdu

Kiler Holding, İstanbul Sapphire’i satın aldı
HABERTURK.COM

Kiler Holding, daha önce sahibi olduğu ancak banka borçları nedeniyle Halkbank'a geçen, İstanbul Sapphire alışveriş merkezi ve seyir terasının tamamını geri aldı. Satın almanın 905 milyon TL karşılığında gerçekleştiği duyuruldu.

Kiler Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirim şu şekilde:

"Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin sahip olduğu İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesinde; kain "İstanbul Sapphire'' adıyla maruf Alışveriş Merkezi ve Seyir Terası'nın tamamı Bağlı Ortaklığımız Kiler Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile Grup Firmamız KBC Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından 905.000.000 TL'ye satın alınmasına ilişkin Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmıştır.

Sayın pay sahiplerinin bilgisine sunulur."

2020'de Kiler GYO şirketin finansman yükünün azaltılması amacıyla şirket portföyünde yer alan gayrı menkullerin borçlara karşın ekspertiz değerlerinden belirli bir iskonto oranı ile alıcılara satışının tamamlandığını açıklamıştı. Bu satışla şirketin toplam 583 milyon TL’lik finansman yükü tasfiye edilmişti.

Satışın alacaklı bankalara yapılıp yapılmadığı 2020 tarihli açıklamasında belirtilmemişti.

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