Daha önce de saldırıların hedefi oldu

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Caner Aktan'ın haberine göre dün Ankara'da şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce de saldırıların hedefi olmuştu. Daha önce yumruklu saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, mermiyle de tehdit edildi. Artvin ve Kocaeli'de ise silahlı suikast girişimi gerçekleştirildi. 2016 yılında katıldığı bir şehit cenazesinde önüne mermi atılan Kılıçdaroğlu, öncesinde de sonrasında da pek çok kez saldırıya uğramaya devam etti. İşte o saldırılar...
TBMM'DE YUMRUK ATILDI
Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ilk saldırı, 2014 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında meydana geldi. Orhan Övet isimli saldırgan CHP Liderine grup toplantısı öncesi yumruk atmıştı. Partililer, Kılıçdaroğlu'nun şişen gözüne bozuk para koyarak şişliğin daha artmasını engellemeye çalışmıştı. Bu fotoğraf o saldırının simgesi haline gelmişti. Saldırgan Orhan Övet, yapılan yargılama sonucu 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
ARTVİN'DE PKK SALDIRISI
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Ağustos 2016'da şehit cenazesine katılmak üzere Artvin'e giderken suikast girişimi yaşandı. Konvoy yolda ilerlerken PKK silahlı saldırı gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu saldırıdan yara almadan kurtuldu. Olay sonrası bölgede geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Ancak suikast girişimini gerçekleştirenlerin izine rastlanmadı.
KOCAELİ'DE DEAŞ SALDIRISI
2017'de Kılıçdaroğlu'na yönelik ikinci suikast girişimi Kocaeli'de gerçekleştirildi. Ankara'dan İstanbul'a Adalet Yürüyüşü başlatan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Körfez ilçesinde terör örgütü DEAŞ tarafından suikast yapılacaktı. Ancak emniyet ve güvenlik güçleri aldığı istihbarat doğrultusunda saldırıyı son anda önlemeyi başardı. Yakalanan teröristler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SON OLARAK ANKARA SALDIRISI
Son saldırı ise Ankara'da dün yaşandı. Şehit cenazesine katılmak için Çubuk ilçesine giden Kılıçdaroğlu'na kalabalık tepki gösterdi, ardından yumruklu saldırı gerçekleşti. Kılıçdaroğlu, korumalar eşliğinde bir eve alındı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.
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