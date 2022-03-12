Kılıçdaroğlu'ndan Moda Sahnesi'ne kandilli ziyaret 0:00 / 0:00

DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından elektrikleri kesilen ve sonra tekrar açılan Moda Sahnesi'ni ziyaret edeceğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu, bugün sahneyi ziyaret etti ve Moda Sahnesi kurucularından Kemal Aydoğan'a kandil hediye etti. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, “Toplum var eden değerlerden bir tanesi de sanat ve kültürdür. Sanat ve kültüre ne kadar önem verirsek Türkiye'nin saygınlığı, Türkiye'nin itibarı bütün dünyada o kadar iyi yankı uyandırır. Moda Sahnesi'nin elektriklerinin kesildiğini duyunca ürpermedim değil. Bir sanat alanında, icra edilmesinde, elektriklerin kesilmesinde başlı başına vahim bir tablodur" dedi.

KANDİL EN ÇOK MODA SAHNESİ'NE YAKIŞIR

Elektriklerin sonradan bağlandığını duyduğunda mutlu olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Elektriklere yapılan zamlar dolayısıyla siyasal iktidarı oldukça sert eleştirmiştim. Bu konuda düşüncelerimi de sosyal medyada paylaşmıştım. Bunun üzerine Sayın Bahçeli, kendi il başkanlarına talimat vererek bana kandiller göndermelerini söylemişlerdi. O kandillerden ikisi de burada. Düşündüm ki, bunlar en çok Moda Sahnesi'ne yakışır, benzer bir olayı yaşadılar. 21'nci yüzyıllarda kandillerden, lambalardan değil… Lambalar, kandiller ayrı şeyler. Onlar bizim kültürümüzün bir parçası. Elbette kandilimiz olsun, lambalarımız olsun, fenerlerimiz olsun ama 21'nci yüzyıldayız artık, elektriklerimiz olsun. Buzdolaplarımız çalışsın, dolayısıyla elektrikten yararlanan bütün esnafın, bütün vatandaşın en azından pahalı bir bedel ödemeyerek bu enerji hakkından yararlanmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"SANAT DEMEK ELEŞTİRMEK DEMEK"

Sanat dünyasıyla birlikte olduğundan son derece mutlu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, sahnenin kurucularından Kemal Aydoğan'a, “Böyle bir ortamda sanat dünyasıyla beraber olduğum için son derece mutluyum. Bizi eleştirdiğiniz sürece biz kendi varlığımızı biraz daha güçlenmiş hissedeceğiz. Sanat demek aynı zamanda eleştirmek demektir. Dolayısıyla sanatın bu yönünü de ihmal etmeyelim" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorduğu soruları da yanıtlayarak, “Ankara'ya gittiğimde eşime yeni fatura gelip gelmedi mi bir sorayım. Şu anda haberim yok dedi. Devlet Bahçeli'ye sosyal medyadan emoji ile verdiği cevap için de 'gayet güzel bir emojiydi" ifadelerini kullandı.

Moda Sahnesi kurucularından Kemal Aydoğan ise Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek, “Ödemediğimiz ikinci faturanın son ödeme günü dün doldu. Önümüzdeki hafta bunlar bizim çok işimize yarayacak. Ziyaretiniz için çok teşekkürler" dedi.