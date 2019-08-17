Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Demirtaş'ın eşleri buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la buluştu. Başak Demirtaş, eşini cezaevinde ziyaret ettikten sonra İstanbul’daki buluşmaya Selahattin Demirtaş’ın avukat kız kardeşi Aygün Demirtaş ile katıldı.

“BİZ BİRBİRİMİZİ ANLAYABİLİRİZ”

Buluşmada Başak Demirtaş'ın doğum günü vesilesiyle pasta kesildi, Dilek İmamoğlu Başak Demirtaş'a bir fular hediye etti. Buluşmanın anlamlı olduğunu belirten Demirtaş, “Biz kadınlar birbirimizi iyi anlayabiliriz” diyerek Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na teşekkür etti.

“İNSAN OLARAK ÇOK SEVİYORUZ”

Selvi Kılıçdaroğlu da, bir arada olmalarının önemine dikkat çekerek “Aslında daha önce de olabilirdi bu buluşma, belki de o zaman düşünülemedi. Başak Hanım'ın doğum günüymüş sanırım, doğum gününü de kutluyoruz. Gecikmiş bir doğum günü kutlaması ve bayramlaşma ziyareti oldu bu. Selahattin Bey'i de ben insan olarak çok seviyorum, kendisiyle hiçbir zaman yüz yüze gelmedim ama hani hep yüreğimiz kendisiyle” diye konuştu.

“SİYASETİN YUMUŞAMASINA KATKI”

Dilek İmamoğlu da, “Ekrem de ben de onun ilçe başkanlığından beri, siyaset yapan insanların birbirleriyle ailecek tanışmasını önemli buluyoruz. Bu buluşmaların kimi zaman toplumu da rahatsız eden siyasetin sert yüzünün yumuşamasına katkı sunacağına inananlardanım. Bugün bu kadarız ama gelecekte belki masamız genişler, ben genişlemesinden memnuniyet duyarım kendi adıma” dedi.