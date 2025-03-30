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        Haberler Gündem Güncel Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'ye ziyaret

        Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gitti. Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ'ın da aralarında bulunduğu isimlerle görüştü. Kılıçdaroğlu ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 14:31 Güncelleme: 30.03.2025 - 14:31
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        Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret
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        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.

        DHA'da yer alan habere göre burada tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ'ın da aralarında bulunduğu Osman Kavala, Can Atalay, Rıza Akpolat, Mehmet Murat Çalık ile görüştü.

        "HUZURLU BİR BAYRAM GEÇİRMELERİNİ DİLERİM"

        Kemal Kılıçdaroğlu, "Öncelikle Türkiye'deki bütün yurttaşlarımın Ramazan Bayramını kutluyorum. Huzurlu aileleriyle güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum. Bayramın birinci günü Silivri'de bulunan CHP'li dostlarımla belediye başkanlarımızla görüştük. Ekrem İmamoğlu, Osman Kavala, Can Atalay, Şükrü Genç, Rıza Akpolat, Mehmet Murat Çalık ve Ümit Özdağ ile görüştüm. Genel Başkana durumunu sorduğumda yazısı savcılıkta bekliyor.Bu yazının bir an önce mahkemeye sunulması gerekiyor. Sunulduğu taktirde de kendisinin bugün içinde bulunduğu tablonun dışına çıkabileceği yönünde düşüncesini ifade etti. Onu da ben dillendireceğime söz verdim. Buradan bütün yurttaşlarıma çağrıda bulunmak isterim. Bizim umutsuzluğa kapılma gibi bir hakkımız yok. Biz gelecek güzel günleri inşa etmek için yola çıkan kişileriz. Biz bu gelecek güzel günleri sadece kendimiz için değil evlatlarımız için Türkiye'miz için bölgemiz için yapmak zorundayız" dedi. Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından gazetecilerle de bayramlaşarak Silivri'den ayrıldı.

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        #Ekrem İmamoğlu
        #haberler
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