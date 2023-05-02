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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twittter hesabından bir paylaşım yaparak seçimlere kısa bir süre kala Londra merkezli Cambridge Analytica şirketinin seçmen davranışlarına müdahelesini hatırlattı.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 1, 2023

Kılıçdaroğlu, İletişim Başkanı Fahretttin Altun ve ekibinin ismini zikrederek yaptığı paylaşımında "Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. SON UYARIMDIR!" ifadelerini kullandı.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 1, 2023

Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımına Twitter'dan yanıt veren Altun, iftira olarak nitelediği sözler için "İletişim Başkanlığımızı, Başkan Yardımcılarım Çağatay ve Evren beyleri, Bilgi İşlem Daire Başkanım Serhat beyi, bir kez daha akıl ve izan dışı iftiralarla karalamaya çalışmış.Esef duyduk" ifadelerini kullandı. Altun paylaşımında, "Sn. Kılıçdaroğlu’nun tweetlerini yazan AJANS’ın iftira niteliğinde ifadelerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti kamu görevlilerini açıktan hedef göstermekte bir beis görmemesi anlaşılabilir. Ancak, demokrasiyi içine sindirmiş hiçbir siyasetçinin dedikodu ve iftira siyasetine tevessül etmesi, devletin kamu görevlilerini isim isim zikrederek hedef göstermesi kabul edilemez" dedi.

CAMBRIDGE ANALYTICA SKANDALI

50 milyon Facebook kullanıcısına ait verilerin usulsüz kullanıldığının 2018 yılında ortaya çıkması üzerine Londra merkezli Cambridge Analytica şirketi, dünyanın takip ettiği bir skandalın öznesi haline geldi.

The Observer, New York Times gibi uluslararası medya kuruluşlarında yer alan haberlerin ardından iş dünyası ve siyasi partilere veri analizi sunan şirketin usulsüz kullandığı kişisel bilgilerle seçmen davranışlarını etkilediği tespit edildi.

Şirketin usulsüz olarak müdahele ettiği seçimler arasında Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak sandıktan çıktığı seçim, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) süreci gösterildi.

The Observer'ın o dönemki haberinde 2014 yılında, 50 milyon Facebook kullanıcı profilinin İngiltere merkezli Global Science Research şirketi tarafından bir kişilik testi ile elde edildiği yazıldı.

Cambridge Analytica, usulsüzlük iddialarını başta reddetti ancak Facebook'un kurucusu ve yöneticisi Mark Zuckerberg, kullanıcı bilgilerinin izinsiz paylaşılmasıyla ilgili süreç içinde ABD Kongresi'nde ifade verdi ve özür diledi. Facebook'a ayrıca 5 milyar dolar ceza kesildi.

Cambridge Analytica da daha sonra kapatıldı.