Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Kılıçdaroğlu ve Altun arasında 'Cambridge Analytica' polemiği

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla seçimlere kısa bir süre kala 'Cambridge Analytica' uyarısında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımına yine Twitter'dan yanıt veren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iftira olarak nitelediği sözler için "Demokrasiyi içine sindirmiş hiçbir siyasetçinin dedikodu ve iftira siyasetine tevessül etmesi, devletin kamu görevlilerini isim isim zikrederek hedef göstermesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Londra merkezli Cambridge Analytica şirketi, ABD Başkanlık seçimleri ve Brexit döneminde seçmen davranışlarını etkilediği iddiaları ile gündeme gelmişti. Şirket bu iddiaları reddetse de daha sonraki gelişmelerin ardından kapatılmıştı

Kılıçdaroğlu ve Altun arasında 'Cambridge Analytica' polemiği
HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twittter hesabından bir paylaşım yaparak seçimlere kısa bir süre kala Londra merkezli Cambridge Analytica şirketinin seçmen davranışlarına müdahelesini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, İletişim Başkanı Fahretttin Altun ve ekibinin ismini zikrederek yaptığı paylaşımında "Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. SON UYARIMDIR!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımına Twitter'dan yanıt veren Altun, iftira olarak nitelediği sözler için "İletişim Başkanlığımızı, Başkan Yardımcılarım Çağatay ve Evren beyleri, Bilgi İşlem Daire Başkanım Serhat beyi, bir kez daha akıl ve izan dışı iftiralarla karalamaya çalışmış.Esef duyduk" ifadelerini kullandı. Altun paylaşımında, "Sn. Kılıçdaroğlu’nun tweetlerini yazan AJANS’ın iftira niteliğinde ifadelerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti kamu görevlilerini açıktan hedef göstermekte bir beis görmemesi anlaşılabilir. Ancak, demokrasiyi içine sindirmiş hiçbir siyasetçinin dedikodu ve iftira siyasetine tevessül etmesi, devletin kamu görevlilerini isim isim zikrederek hedef göstermesi kabul edilemez" dedi.

CAMBRIDGE ANALYTICA SKANDALI

50 milyon Facebook kullanıcısına ait verilerin usulsüz kullanıldığının 2018 yılında ortaya çıkması üzerine Londra merkezli Cambridge Analytica şirketi, dünyanın takip ettiği bir skandalın öznesi haline geldi.

The Observer, New York Times gibi uluslararası medya kuruluşlarında yer alan haberlerin ardından iş dünyası ve siyasi partilere veri analizi sunan şirketin usulsüz kullandığı kişisel bilgilerle seçmen davranışlarını etkilediği tespit edildi.

Şirketin usulsüz olarak müdahele ettiği seçimler arasında Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak sandıktan çıktığı seçim, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) süreci gösterildi.

The Observer'ın o dönemki haberinde 2014 yılında, 50 milyon Facebook kullanıcı profilinin İngiltere merkezli Global Science Research şirketi tarafından bir kişilik testi ile elde edildiği yazıldı.

Cambridge Analytica, usulsüzlük iddialarını başta reddetti ancak Facebook'un kurucusu ve yöneticisi Mark Zuckerberg, kullanıcı bilgilerinin izinsiz paylaşılmasıyla ilgili süreç içinde ABD Kongresi'nde ifade verdi ve özür diledi. Facebook'a ayrıca 5 milyar dolar ceza kesildi.

Cambridge Analytica da daha sonra kapatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Elazığ'da Aslıhan Alkılıç'ı öldürmeden internette araştırmıştı! Cezası belli oldu!
GÜNDEM Aslıhan'ı öldürmeden internette araştırmıştı! Cezası ...
Son dakika: Mardin’de 9 kırsal mahalle ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
GÜNDEM Nusaybin'de 9 mahallede sokağa çıkma yasağı
FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ | Mayıs 2023 FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz beklentisi ne, faiz artırımı yapılacak mı?
GÜNDEM FED faiz kararı açıklanıyor!
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 2. dönem Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı
GÜNDEM AÖL sınav sonuçları için geri sayım!
ISINIYORUZ! Son dakika hava durumu 2 Mayıs: Sıcaklıklar artıyor! İşte Türkiye genelinde hava durumu
GÜNDEM Sıcaklıklar artıyor! İşte Türkiye genelinde hava ...
Son dakika İzmir haberleri: Dilara'yı yatalak hale getirdi! Ehliyetsiz alkollü sürücüye işte istenen ceza belli oldu!
GÜNDEM Dilara'yı yatalak hale getirdi! Ehliyetsiz alkollü ...
Kahramanmaraş'ta deprem! 2 Mayıs 2023 Salı Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
GÜNDEM Kahramanmaraş'ta deprem!
Kağıthane'de çatı katında yangın paniği
GÜNDEM Kağıthane'de çatı katında yangın paniği
İzmir'de otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü, anne ağır yaralandı
GÜNDEM Otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü, anne ağır ...
İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü
GÜNDEM İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.