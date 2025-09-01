Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Kılıçdaroğlu’ndan "konuşmayın" talimatı | Son dakika haberleri

        Kılıçdaroğlu’ndan "konuşmayın" talimatı

        CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 15 Eylül'de görülecek kurultay iptal davasına davası konuşmama kararı aldığı, yakın çevresine ve kurmaylarına da "Konuşmayın" talimatı verdiği öğrenildi.

        Giriş: 01.09.2025 - 13:07 Güncelleme: 01.09.2025 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kılıçdaroğlu'ndan "konuşmayın" talimatı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin iptal davasının duruşması 15 Eylül'de 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Dava öncesi gözlerin çevrildiği isimlerden birisi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selefi Kemal Kılıçdaroğlu. Kurultay duruşmasına sayılı günler kala Kılıçdaroğlu üzerinden çok sayıda tartışma ve spekülasyon, onun çevresine, ona yakın kaynaklara dayandırılan haber gündeme geldi.

        ÇEVRESİNE DE "KONUŞMAYIN" TALİMATI

        Ancak edinilen bilgiye göre ne Kılıçdaroğlu'nun kendisi ne de ona yakın isimler 15 Eylül’e kadar yani davaya kadar hiçbir şekilde demeç vermeyecek. Bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmama kararı aldığı, kendisine yakın isimlere de "Konuşmayın" talimatı verdiği öğrenildi.

        REKLAM

        Kılıçdaroğlu ve çevresinin dava ile ilgili ilgileri olmadığı halde davanın tarafı gibi bir algı yaratıldığı ve bundan da hem Kılıçdaroğlu hem de yakın isimlerin rahatsız olduğu kaydedildi.

        MUTLAK BUTLAN ÇIKARSA 15'E YAKIN İSİM PM'YE DÖNECEK

        Mahkemeden "mutlak butlan" çıkması halinde de karara uyulacak, yani parti 4-5 Kasım 2023'te kurultaydan önceki yönetime Kılıçdaroğlu'na teslim edilecek. Bu kararın çıkması halinde sadece Kılıçdaroğlu değil Veli Ağbaba, Tekin Bingöl, Yunus Emre, Ulaş Karasu gibi 15'e yakın Parti Meclisi üyesi de yeniden PM'de yer alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya geldi
        AVM genel müdürü, kira kavgasında öldürüldü!
        AVM genel müdürü, kira kavgasında öldürüldü!
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        2.5 milyar kişiye veri ihlali uyarısı!
        2.5 milyar kişiye veri ihlali uyarısı!
        Büyüme rakamları açıklandı
        Büyüme rakamları açıklandı
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        Ünlülerin 2025 yazı
        Ünlülerin 2025 yazı
        ABD vizesi için yoğun talep
        ABD vizesi için yoğun talep
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Mali müşaviri 500 bin TL'ye öldürmüş!
        Mali müşaviri 500 bin TL'ye öldürmüş!
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        Tetikçi 14 yaşında! İstanbul'da çete cinayeti!
        Tetikçi 14 yaşında! İstanbul'da çete cinayeti!
        ABD ve AB'den 'eşit standart' adımı
        ABD ve AB'den 'eşit standart' adımı
        Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var
        Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var
        Gümüş 14 yılın zirvesinde
        Gümüş 14 yılın zirvesinde