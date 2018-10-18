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Kılıçdaroğlu’ndan talimat: Sahaya inin

CHP Genel Merkezi'nden parti meclisi üyeleri ve milletvekillerine gönderilen yönergede yerel seçim çalışmaları için "sahaya inin" mesajı verildi

18.10.2018 - 07:13 | Güncelleme:

CHP TBMM grubu dün basına kapalı olarak toplandı. Grup Başkanvekili Engin Özkoç başkanlığındaki toplantı, ‘yasama ve denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesi’ başlığında gerçekleşti.

Rifat Başaran'ın Hürriyet'teki haberine göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere’ye yapacağı seyahatin hazırlıkları nedeniyle toplantıya katılmadı. Kılıçdaroğlu’nun seçimlerle ilgili talimatları da milletvekillerine iletildi. Milletvekilleri bu hafta sonu seçim çalışmaları başlatacak ve kendi bölgelerinde vatandaşların nabzını tutacak.

TEBDİLİ KIYAFET

Genel merkezden PM üyeleri ve milletvekillerine ‘Seçim Bölgelerinde Yapılacak Görüşmeler İçin Yönerge’ gönderildi. Yönergede, “Tebdili kıyafet ile çarşıda halkla buluşup bilgi toplama, aday adaylık için başvuru yapan kişilerle ilgili araştırma, aday adayları ile mülakat yapılması’ istendi.

CHP, belediye başkan aday adaylığı başvurularının sona ermesinden sonra 24 Ekim’de bir PM toplantısı yapacak. Toplantıda, ‘üzerinde tam mutabakat sağlanan’ 200’e yakın belediye başkan adayı PM’nin onayına sunulacak. Toplantıdan birkaç gün sonra da bu isimlerin açıklanması planlanıyor.

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