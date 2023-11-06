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        Şehit Özbek'in cenazesi, memleketi Niğde'ye uğurlandı

        SURİYE'desilah kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in (25) cenazesi, Kilis'teki törenin ardından memleketi Niğde'ye gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 10:44 Güncelleme: 06.11.2023 - 10:45
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        Şehit Özbek'in cenazesi, memleketi Niğde'ye uğurlandı
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        SURİYE'desilah kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in (25) cenazesi, Kilis'teki törenin ardından memleketi Niğde'ye gönderildi.

        Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üs bölgesinde meydana gelen silah kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek için Kilis'teki 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Protokol üyelerinin katıldığı törende, şehidin özgeçmişi okundu, dualar edildi. Törenin ardından şehidin cenazesi, helikopter ile memleketi Niğde'ye uğurlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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