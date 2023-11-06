Kilis'te, ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü KAHRAMANMARAŞmerkezli depremlerden etkilenen Kilis'te, ağır hasarlı olduğu için boşaltılan Özel İdare'ye ait 6 katlı bina, yıkım sırasında çöktü.

KAHRAMANMARAŞmerkezli depremlerden etkilenen Kilis'te, ağır hasarlı olduğu için boşaltılan Özel İdare'ye ait 6 katlı bina, yıkım sırasında çöktü.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Kilis'te, yapılan denetimde ağır hasarlı olduğu belirlenerek boşaltılan Şeyh Sakıp Mahallesi´ndeki Özel İdare Müdürlüğü'ne ait 6 katlı binanın bugün yıkımı için ekipler çalışma başlattı. Ekipler iş makinesiyle yıkım yaptığı sırada, bina aniden çöktü. Çökme sırasında etrafı toz bulutu kaplarken, çevrede bulunanlar da koşarak bölgeden uzaklaştı.