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        Kilis'te, ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü

        KAHRAMANMARAŞmerkezli depremlerden etkilenen Kilis'te, ağır hasarlı olduğu için boşaltılan Özel İdare'ye ait 6 katlı bina, yıkım sırasında çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 17:15 Güncelleme: 06.11.2023 - 17:20
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        Kilis'te, ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü
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        KAHRAMANMARAŞmerkezli depremlerden etkilenen Kilis'te, ağır hasarlı olduğu için boşaltılan Özel İdare'ye ait 6 katlı bina, yıkım sırasında çöktü.

        6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Kilis'te, yapılan denetimde ağır hasarlı olduğu belirlenerek boşaltılan Şeyh Sakıp Mahallesi´ndeki Özel İdare Müdürlüğü'ne ait 6 katlı binanın bugün yıkımı için ekipler çalışma başlattı. Ekipler iş makinesiyle yıkım yaptığı sırada, bina aniden çöktü. Çökme sırasında etrafı toz bulutu kaplarken, çevrede bulunanlar da koşarak bölgeden uzaklaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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