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        Kilis´te futbolcunun dili boğazına kaçtı

        Kilis,'te oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) mücadelesinde röveşataya kalkan futbolcunun dili boğazına kaçtı. Talihsiz futbolcu erken müdahale sonucu hayata tutundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 17:58 Güncelleme: 12.11.2023 - 18:00
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        Kilis´te futbolcunun dili boğazına kaçtı
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        Kilis,'te oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) mücadelesinde röveşataya kalkan futbolcunun dili boğazına kaçtı. Talihsiz futbolcu erken müdahale sonucu hayata tutundu.

        BAL liginde oynanan Kilisspor-Önderspor maçının 70'inci dakikası kale önünde röveşataya kalkan Kilisspor oyuncusu Muhammet Güner, kafası üzerine düşerek yerde kaldı. Hareketsiz kalan Muhammet Güner'in durumu arkadaşları tarafından fark edildi.

        Dilinin boğazına kaçtığı görülen Muhammet Güner'e önce maçın yan hakemi Abdülkerim Dalgaç ilk müdahaleyi yaptı. Genç futbolcu daha sonra sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kilisspor'un 4-1 kazandığı maç sonrası takım arkadaşlarının Muhammet için gözyaşı döktüğü görüldü.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Yerde yatan futbolcu 

        - Maçta arkadaşlarının paniklemesi

        - Yan hakemin ilk müdahalesi

        - Sağlık ekibinin gelişi

        - Sahadan ambulansla götürülüşü

        - Genel ve detay görüntüler

        DHA-Spor - Türkiye-Kilis - Reşit ÇELEBİOĞLU

        2023-11-12 17:56:02

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