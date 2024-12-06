Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kaza, akşam saatlerinde Demirışık köyünde meydana geldi. Zeytin hasadından dönen Yusuf Karadaş’ın kontrolünü yitirdiği 79 AAN 460 plakalı traktör devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Karadaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Karadaş'ın cansız bedeni Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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