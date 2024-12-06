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        Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

        KİLİS'te devrilen traktörünün altında kalan Yusuf Karadaş yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 17:00 Güncelleme: 06.12.2024 - 17:05
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        Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        KİLİS'te devrilen traktörünün altında kalan Yusuf Karadaş yaşamını yitirdi.

        Kaza, akşam saatlerinde Demirışık köyünde meydana geldi. Zeytin hasadından dönen Yusuf Karadaş’ın kontrolünü yitirdiği 79 AAN 460 plakalı traktör devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Karadaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Karadaş'ın cansız bedeni Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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