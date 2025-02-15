Kilis'te DEAŞ ve PKK operasyonuna 2 tutuklama
KİLİS'te terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
KİLİS'te terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında PKK ile ve irtibatlı olduğu tespit edilen şüphelinin adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Ekipler aynı zamanda başka bir adrese de düzenledikleri operasyonda DEAŞ ile irtibatlı olan bir şüpheliyi de gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.