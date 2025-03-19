Bakan Göktaş, Kilis'te

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kilis’te temaslarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, öğleden sonra geldiği Kilis’te ilk olarak valiliği ziyaret etti. Bakan Göktaş, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek Aile Akademisi açılışına katıldı. Bakan Göktaş, son olarak şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programına katıldı.

İftar yemeğinde konuşan Bakan Göktaş, şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu ifade etti.