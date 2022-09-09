Kilis Belediyesinden eğitime dijital destek

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KİLİS (AA) - Kilis Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve öğrencilerin eğitimine destek olunması amacıyla "Herkes İçin Eşit ve Kaliteli Eğitim" sloganıyla hazırladığı projeyi hizmete alacaklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve anaokulundan KPSS'ye kadar tüm seviyelerde öğrencilerin eğitimine destek olunmasının amaçlandığı belirtildi.

Öğrencilerin ücretsiz olarak erişebileceği bu sistemde, sınav deneyimi, online dersler, istatistik ve takvim, 4K dersler, dijital TV, paragraf okuma gibi Milli Eğitim müfredatına bağlı içeriklerin yer aldığı aktarılan açıklamada, hem öğrenci velileri hem de öğretmenler tarafından öğrencilerin ders takiplerinin yapılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Anaokulu, ilköğretim, ortaöğretim, LGS, YKS ve KPSS öğrencileri telefonlarından, tabletlerinden ve bilgisayarlarından dijitalegitim.kilis.bel.tr adresinden kayıt olarak bu platformdan tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanabilirler." denildi.

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