MHP Kilis'te Seçim Koordinasyon Merkezi açtı

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KİLİS (AA) - ​​​​​​​Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kilis İl Teşkilatı Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı.

Devlet Bahçeli Caddesi'ndeki koordinasyon merkezinin açılışına, MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi, Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, MHP Kilis İl Başkanı Mustafa Özdemir, Kilis milletvekili adayları Mustafa Demir ile Fatih Kaya ve partililer katıldı.

Atay, seçim koordinasyon merkezinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Milletvekili adayı Demir ise Kilis'ten bir değil, iki milletvekili çıkaracaklarını söyledi.



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